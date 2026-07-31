Toyota Tambah Tiga Mobil Elektrifikasi di GIIAS 2026, Ada Land Cruiser Hybrid hingga bZ4X Touring

JawaPos.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkuat portofolio kendaraan elektrifikasinya. Pabrikan asal Jepang itu memperkenalkan tiga model baru, yakni New Land Cruiser 300 Hybrid EV, Land Cruiser FJ, dan New bZ4X Touring Battery EV sebagai bagian dari strategi menghadirkan pilihan mobil yang lebih beragam bagi konsumen di Indonesia.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, Takuya Yokohama, mengatakan kehadiran tiga model baru tersebut merupakan bagian dari komitmen Toyota yang selama lebih dari lima dekade hadir di Indonesia.

Menurutnya, perusahaan akan terus menghadirkan berbagai teknologi yang dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.

Land Cruiser Hybrid Pertama di Indonesia

Sorotan utama datang dari New Land Cruiser 300 Hybrid EV, yang menjadi Land Cruiser pertama di Indonesia dengan teknologi hybrid.

SUV premium ini mengombinasikan mesin bensin V6 3.500 cc twin-turbo dengan motor listrik. Kombinasi tersebut menghasilkan tenaga sistem hingga 341 kW dan torsi puncak 790 Nm.

Toyota menggunakan sistem parallel hybrid dengan motor listrik yang ditempatkan di antara mesin dan transmisi otomatis 10 percepatan. Konfigurasi ini memungkinkan mobil melaju menggunakan tenaga listrik pada kecepatan rendah tanpa mengurangi kemampuan melintas di berbagai medan. Fitur Auto Multi Terrain Select tetap dipertahankan untuk mendukung performa off-road.

Land Cruiser FJ Tampil Perdana

Selain varian hybrid, Toyota juga menghadirkan Land Cruiser FJ untuk pertama kalinya di Indonesia melalui sesi special preview.

SUV berkapasitas lima penumpang tersebut dibekali mesin bensin 2.700 cc yang dipadukan dengan transmisi otomatis enam percepatan serta sistem penggerak empat roda (part-time 4WD), sehingga tetap mengedepankan karakter tangguh khas keluarga Land Cruiser.

bZ4X Touring Lengkapi Lini Mobil Listrik

Di segmen kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), Toyota memperkenalkan New bZ4X Touring Battery EV. Mobil listrik ini menggunakan dua motor listrik pada roda depan dan belakang dengan tenaga gabungan 280 kW. Sumber energinya berasal dari baterai lithium-ion berkapasitas 74,69 kWh.