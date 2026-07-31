LEPAS E4 EV Resmi Dijual di GIIAS 2026, Difawarkan Rp339 Juta

LEPAS resmi mengumumkan harga perdana LEPAS E4 EV di GIIAS 2026. SUV listrik ini dibanderol Rp339 juta selama pameran. (LEPAS Indonesia)

JawaPos.com - Mobil listrik dengan jarak tempuh panjang semakin menjadi incaran konsumen Indonesia seiring berkembangnya infrastruktur pengisian daya dan pilihan produk di pasar.

Kondisi tersebut dimanfaatkan LEPAS dengan menghadirkan SUV listrik pertamanya, LEPAS E4 EV, yang resmi dipasarkan pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

"LEPAS E4 EV menjadi tonggak penting perjalanan kami di Indonesia," ujar Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja. Menurutnya, model ini membawa semangat Drive Your Elegance melalui perpaduan desain elegan, teknologi modern, serta pengalaman berkendara yang nyaman.

Pada masa penyelenggaraan GIIAS 2026, LEPAS E4 EV ditawarkan dengan harga spesial Rp 339 juta. Kehadirannya melengkapi lini elektrifikasi LEPAS bersama LEPAS L8 sekaligus memberikan pilihan baru bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman mobilitas premium yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia," lanjut Temmy.

LEPAS E4 EV dibangun menggunakan LEX Platform yang diklaim menawarkan empat keunggulan utama, yakni stabilitas lebih baik, kabin lebih lapang, tingkat kesenyapan lebih tinggi, serta efisiensi energi yang optimal. Platform tersebut juga dirancang memenuhi standar keselamatan Global NCAP untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pengemudi maupun penumpang.

Di sektor performa, SUV listrik ini mengandalkan baterai berkapasitas 67 kWh yang dipadukan dengan sistem motor listrik terintegrasi 12-in-1. Motor tersebut menghasilkan tenaga 160 kW dengan efisiensi hingga 90,8 persen dan mampu berputar hingga 24.200 rpm.

"Performa dan efisiensi menjadi fokus utama dalam pengembangan LEPAS E4 EV," kata Temmy.