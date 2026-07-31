LEPAS E4 EV Resmi Dijual di GIIAS 2026, Difawarkan Rp339 Juta

JawaPos.com - Mobil listrik dengan jarak tempuh panjang semakin menjadi incaran konsumen Indonesia seiring berkembangnya infrastruktur pengisian daya dan pilihan produk di pasar.
Kondisi tersebut dimanfaatkan LEPAS dengan menghadirkan SUV listrik pertamanya, LEPAS E4 EV, yang resmi dipasarkan pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
"LEPAS E4 EV menjadi tonggak penting perjalanan kami di Indonesia," ujar Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja. Menurutnya, model ini membawa semangat Drive Your Elegance melalui perpaduan desain elegan, teknologi modern, serta pengalaman berkendara yang nyaman.
Pada masa penyelenggaraan GIIAS 2026, LEPAS E4 EV ditawarkan dengan harga spesial Rp 339 juta. Kehadirannya melengkapi lini elektrifikasi LEPAS bersama LEPAS L8 sekaligus memberikan pilihan baru bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik.
"Kami ingin menghadirkan pengalaman mobilitas premium yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia," lanjut Temmy.
LEPAS E4 EV dibangun menggunakan LEX Platform yang diklaim menawarkan empat keunggulan utama, yakni stabilitas lebih baik, kabin lebih lapang, tingkat kesenyapan lebih tinggi, serta efisiensi energi yang optimal. Platform tersebut juga dirancang memenuhi standar keselamatan Global NCAP untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pengemudi maupun penumpang.
Di sektor performa, SUV listrik ini mengandalkan baterai berkapasitas 67 kWh yang dipadukan dengan sistem motor listrik terintegrasi 12-in-1. Motor tersebut menghasilkan tenaga 160 kW dengan efisiensi hingga 90,8 persen dan mampu berputar hingga 24.200 rpm.
"Performa dan efisiensi menjadi fokus utama dalam pengembangan LEPAS E4 EV," kata Temmy.
LEPAS mengklaim akselerasi 0-100 km/jam dapat diselesaikan dalam 7,2 detik. Sementara itu, jarak tempuhnya mencapai lebih dari 600 kilometer berdasarkan pengujian CLTC. Bahkan dalam uji internal perusahaan, kendaraan ini mampu mencatatkan jarak hingga 637 kilometer dalam sekali pengisian daya.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!