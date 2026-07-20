7 Bagian Mobil yang Sering Lupa Dibersihkan, Padahal Bisa Sebabkan Kerusakan dan Biaya Servis Membengkak

Interior baris kedua All New Santa Fe. (Istimewa)
JawaPos.com - Banyak pemilik kendaraan rela meluangkan waktu untuk mencuci mobil agar tampil bersih dan mengilap. Namun, perhatian sering berhenti pada bagian yang terlihat mata. Sementara itu, sejumlah komponen penting seperti kolong mobil, ruang mesin, filter kabin, hingga rel jok justru dibiarkan dipenuhi debu, lumpur, dan kotoran.
Padahal, perawatan kendaraan tidak hanya soal menjaga bodi tetap bersih. Ada banyak bagian mobil yang jarang terlihat, tetapi memiliki fungsi vital terhadap kenyamanan, performa, hingga keselamatan berkendara.
Kotoran yang dibiarkan menumpuk dalam waktu lama dapat memicu karat, mempercepat keausan komponen, bahkan menimbulkan kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan tidak sedikit.
Lalu, bagian mana saja yang paling sering terlupakan saat membersihkan mobil?
Kolong Mobil, Area yang Paling Sering Terabaikan
Kolong mobil menjadi bagian yang paling jarang dibersihkan. Padahal, kolong mobil merupakan area yang paling sering bersentuhan langsung dengan lumpur, pasir, genangan air, garam jalan, hingga kerikil.
Jika dibiarkan, kelembapan yang terperangkap akan memicu korosi pada sasis maupun baut-baut pengikat. Dalam jangka panjang, karat dapat mengurangi kekuatan struktur kendaraan dan mempercepat kerusakan komponen kaki-kaki.
Ruang Mesin Tak Hanya Butuh Servis
Meski tidak perlu dicuci setiap minggu, ruang mesin tetap perlu dibersihkan agar debu, pasir, daun kering, dan sisa oli tidak terus menumpuk. Kotoran yang menempel dapat menghambat pelepasan panas mesin sehingga suhu kerja meningkat.
Selain itu, kebocoran oli maupun cairan pendingin menjadi lebih sulit terdeteksi karena tertutup lapisan debu. Pembersihan ruang mesin sebaiknya dilakukan dengan hati-hati menggunakan lap microfiber atau cairan pembersih khusus tanpa menyemprot air bertekanan tinggi langsung ke komponen kelistrikan.
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