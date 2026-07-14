TLCI Jayaraya Gelar Nomadic-4 Adventure Awaits 2026, 82 Kendaraan Jelajahi Brebes hingga Kaligua

JawaPos.com - Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter 17 Jayaraya kembali menunjukkan eksistensinya sebagai komunitas otomotif yang aktif menggelar kegiatan positif.

Bersama Pengurus Daerah Indonesia Off-road Federation (IOF) DKI Jakarta, TLCI Jayaraya sukses menyelenggarakan event overland Nomadic-4 Adventure Awaits 2026 pada 10-12 Juli 2026 dengan rute Brebes-Baturaden-Kaligua, Jawa Tengah.

Hingga kini, komunitas TLCI Chapter 17 Jayaraya yang berdiri sejak 2015 tersebut memiliki sekitar 610 anggota yang berasal dari wilayah Jabodetabek.

Tidak hanya aktif menggelar touring dan kegiatan off-road, TLCI Jayaraya juga dikenal konsisten menjalankan berbagai program sosial serta edukasi keselamatan berkendara.

Beragam kegiatan rutin yang dilakukan meliputi coaching clinic untuk meningkatkan kemampuan mengemudi yang aman, kampanye tertib berlalu lintas, bakti sosial ke panti asuhan, bantuan bagi korban bencana alam, renovasi fasilitas pendidikan, pembangunan fasilitas umum, hingga program kepedulian lingkungan.

Selain itu, komunitas ini juga rutin mengadakan touring, camping, Jumat Barokah, kegiatan rohani, dan olahraga bersama sebagai upaya mempererat kebersamaan antaranggota.

Dalam perjalanannya, TLCI Jayaraya telah beberapa kali menjadi penyelenggara kegiatan otomotif berskala nasional. Salah satunya adalah Jambore TLCI ke-3 yang digelar di Jakarta pada 2017 dan diikuti lebih dari 1.000 unit Toyota Land Cruiser dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk peserta dari negara tetangga.

Pada 2025, komunitas ini juga sukses menggelar ajang TLCI Jayaraya Cipeundeuy Jungle Rush 2025 di Subang, Jawa Barat, yang menjadi salah satu event off-road nasional bagi pecinta kendaraan 4x4.

TLCI Jayaraya menyelenggarakan event overland “Nomadic-4 Adventure Awaits” . (TLCI)

Nomadic-4 Adventure Awaits 2026 Diikuti 82 Kendaraan Melanjutkan komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia otomotif Indonesia, TLCI Jayaraya bersama Pengda IOF DKI Jakarta menggelar Nomadic-4 Adventure Awaits 2026.