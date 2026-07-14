TLCI Jayaraya Gelar Nomadic-4 Adventure Awaits 2026, 82 Kendaraan Jelajahi Brebes hingga Kaligua

TLCI Jayaraya bekerjasama dengan Pengda IOF DKI Jakarta menyelenggarakan event overland “Nomadic-4 Adventure Awaits”. (TLCI)
JawaPos.com - Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter 17 Jayaraya kembali menunjukkan eksistensinya sebagai komunitas otomotif yang aktif menggelar kegiatan positif.
Bersama Pengurus Daerah Indonesia Off-road Federation (IOF) DKI Jakarta, TLCI Jayaraya sukses menyelenggarakan event overland Nomadic-4 Adventure Awaits 2026 pada 10-12 Juli 2026 dengan rute Brebes-Baturaden-Kaligua, Jawa Tengah.
Hingga kini, komunitas TLCI Chapter 17 Jayaraya yang berdiri sejak 2015 tersebut memiliki sekitar 610 anggota yang berasal dari wilayah Jabodetabek.
Tidak hanya aktif menggelar touring dan kegiatan off-road, TLCI Jayaraya juga dikenal konsisten menjalankan berbagai program sosial serta edukasi keselamatan berkendara.
Beragam kegiatan rutin yang dilakukan meliputi coaching clinic untuk meningkatkan kemampuan mengemudi yang aman, kampanye tertib berlalu lintas, bakti sosial ke panti asuhan, bantuan bagi korban bencana alam, renovasi fasilitas pendidikan, pembangunan fasilitas umum, hingga program kepedulian lingkungan.
Selain itu, komunitas ini juga rutin mengadakan touring, camping, Jumat Barokah, kegiatan rohani, dan olahraga bersama sebagai upaya mempererat kebersamaan antaranggota.
Dalam perjalanannya, TLCI Jayaraya telah beberapa kali menjadi penyelenggara kegiatan otomotif berskala nasional. Salah satunya adalah Jambore TLCI ke-3 yang digelar di Jakarta pada 2017 dan diikuti lebih dari 1.000 unit Toyota Land Cruiser dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk peserta dari negara tetangga.
Pada 2025, komunitas ini juga sukses menggelar ajang TLCI Jayaraya Cipeundeuy Jungle Rush 2025 di Subang, Jawa Barat, yang menjadi salah satu event off-road nasional bagi pecinta kendaraan 4x4.
Melanjutkan komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia otomotif Indonesia, TLCI Jayaraya bersama Pengda IOF DKI Jakarta menggelar Nomadic-4 Adventure Awaits 2026.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari dengan titik keberangkatan di Alun-alun Brebes menuju kawasan wisata Baturaden, sebelum akhirnya finis di Kaligua, Kabupaten Brebes.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu