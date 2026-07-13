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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 13 Juli 2026 | 18.08 WIB

Honda Modif Contest 2026 Resmi Digelar, Sambangi 9 Kota dan Buka Banyak Kelas Modifikasi

Deretan motor modifikasi di ajang Honda Modif Contest (HMC) 2026. (AHM) - Image

Deretan motor modifikasi di ajang Honda Modif Contest (HMC) 2026. (AHM)

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghadirkan ajang modifikasi motor terbesar bagi pecinta sepeda motor Honda melalui Honda Modif Contest (HMC) 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-12, kompetisi ini menjadi wadah bagi para modifikator untuk menampilkan kreativitas sekaligus mengikuti perkembangan tren modifikasi roda dua di Indonesia.

Mengusung tema #Ridecreation, Honda Modif Contest 2026 memadukan konsep Modification, Entertainment, dan Collaboration. Selain menjadi arena kompetisi modifikasi, acara ini juga menghadirkan hiburan dan berbagai aktivitas kreatif yang menyasar generasi muda.

Rangkaian HMC 2026 akan berlangsung mulai 8 Agustus hingga 24 Oktober 2026 dan menyambangi sembilan kota besar, yakni Denpasar, Medan, Pekanbaru, Bandung, Banjarmasin, Makassar, Samarinda, Solo, dan Surabaya.

Para pemenang dari setiap kota nantinya akan bertemu pada putaran Final Battle untuk memperebutkan gelar modifikator terbaik nasional.

Banyak Kelas Modifikasi Sesuai Karakter Motor Honda

Honda Modif Contest 2026 menghadirkan beragam kategori yang dapat diikuti sesuai tipe sepeda motor dan konsep modifikasi.
Untuk motor Honda produksi tahun 2010 ke atas, peserta dapat mengikuti kelas:

  • Matic & Cub Stock/Bolt On
  • Matic & Cub Advance
  • Matic & Cub Community Touring
  • Sport Community Touring
  • All Sport (Naked & Fairing)
  • Show Off

Sementara itu, motor Honda produksi di bawah tahun 2010 dapat berkompetisi di kelas All Stock & Advance. Tak hanya itu, tersedia pula kelas Racing Style dan Free For All yang terbuka bagi seluruh model sepeda motor Honda.

Perebutkan Gelar Juara Nasional

Seluruh pemenang terbaik dari berbagai kelas akan dipertemukan pada babak Final Battle Honda Modif Contest 2026.
Pada tahap ini akan dipilih tiga gelar bergengsi, yaitu:

  1. National Champion Matic & Cub
  2. National Champion Sport
  3. National Champion Ultimate

Ketiga juara nasional tersebut juga akan memperoleh kesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project, program apresiasi yang memberikan ruang pengembangan kreativitas bagi modifikator terbaik Indonesia.

Ada Kategori Khusus untuk Scoopy, Stylo hingga ADV160

Selain kelas utama, AHM juga menghadirkan berbagai kategori Special Achievement yang memberikan penghargaan kepada karya modifikasi terbaik sesuai karakter masing-masing model.
Kategori tersebut meliputi:

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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