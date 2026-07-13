Honda Modif Contest 2026 Resmi Digelar, Sambangi 9 Kota dan Buka Banyak Kelas Modifikasi

Deretan motor modifikasi di ajang Honda Modif Contest (HMC) 2026. (AHM)
JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghadirkan ajang modifikasi motor terbesar bagi pecinta sepeda motor Honda melalui Honda Modif Contest (HMC) 2026.
Memasuki penyelenggaraan ke-12, kompetisi ini menjadi wadah bagi para modifikator untuk menampilkan kreativitas sekaligus mengikuti perkembangan tren modifikasi roda dua di Indonesia.
Mengusung tema #Ridecreation, Honda Modif Contest 2026 memadukan konsep Modification, Entertainment, dan Collaboration. Selain menjadi arena kompetisi modifikasi, acara ini juga menghadirkan hiburan dan berbagai aktivitas kreatif yang menyasar generasi muda.
Rangkaian HMC 2026 akan berlangsung mulai 8 Agustus hingga 24 Oktober 2026 dan menyambangi sembilan kota besar, yakni Denpasar, Medan, Pekanbaru, Bandung, Banjarmasin, Makassar, Samarinda, Solo, dan Surabaya.
Para pemenang dari setiap kota nantinya akan bertemu pada putaran Final Battle untuk memperebutkan gelar modifikator terbaik nasional.
Honda Modif Contest 2026 menghadirkan beragam kategori yang dapat diikuti sesuai tipe sepeda motor dan konsep modifikasi.
Untuk motor Honda produksi tahun 2010 ke atas, peserta dapat mengikuti kelas:
Sementara itu, motor Honda produksi di bawah tahun 2010 dapat berkompetisi di kelas All Stock & Advance. Tak hanya itu, tersedia pula kelas Racing Style dan Free For All yang terbuka bagi seluruh model sepeda motor Honda.
Seluruh pemenang terbaik dari berbagai kelas akan dipertemukan pada babak Final Battle Honda Modif Contest 2026.
Pada tahap ini akan dipilih tiga gelar bergengsi, yaitu:
Ketiga juara nasional tersebut juga akan memperoleh kesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project, program apresiasi yang memberikan ruang pengembangan kreativitas bagi modifikator terbaik Indonesia.
Selain kelas utama, AHM juga menghadirkan berbagai kategori Special Achievement yang memberikan penghargaan kepada karya modifikasi terbaik sesuai karakter masing-masing model.
Kategori tersebut meliputi:
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland