Honda Modif Contest 2026 Resmi Digelar, Sambangi 9 Kota dan Buka Banyak Kelas Modifikasi

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghadirkan ajang modifikasi motor terbesar bagi pecinta sepeda motor Honda melalui Honda Modif Contest (HMC) 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-12, kompetisi ini menjadi wadah bagi para modifikator untuk menampilkan kreativitas sekaligus mengikuti perkembangan tren modifikasi roda dua di Indonesia.

Mengusung tema #Ridecreation, Honda Modif Contest 2026 memadukan konsep Modification, Entertainment, dan Collaboration. Selain menjadi arena kompetisi modifikasi, acara ini juga menghadirkan hiburan dan berbagai aktivitas kreatif yang menyasar generasi muda.

Rangkaian HMC 2026 akan berlangsung mulai 8 Agustus hingga 24 Oktober 2026 dan menyambangi sembilan kota besar, yakni Denpasar, Medan, Pekanbaru, Bandung, Banjarmasin, Makassar, Samarinda, Solo, dan Surabaya.

Para pemenang dari setiap kota nantinya akan bertemu pada putaran Final Battle untuk memperebutkan gelar modifikator terbaik nasional.

Banyak Kelas Modifikasi Sesuai Karakter Motor Honda Honda Modif Contest 2026 menghadirkan beragam kategori yang dapat diikuti sesuai tipe sepeda motor dan konsep modifikasi.

Untuk motor Honda produksi tahun 2010 ke atas, peserta dapat mengikuti kelas:

Matic & Cub Stock/Bolt On

Matic & Cub Advance

Matic & Cub Community Touring

Sport Community Touring

All Sport (Naked & Fairing)

Show Off Sementara itu, motor Honda produksi di bawah tahun 2010 dapat berkompetisi di kelas All Stock & Advance. Tak hanya itu, tersedia pula kelas Racing Style dan Free For All yang terbuka bagi seluruh model sepeda motor Honda.

Perebutkan Gelar Juara Nasional Seluruh pemenang terbaik dari berbagai kelas akan dipertemukan pada babak Final Battle Honda Modif Contest 2026.

Pada tahap ini akan dipilih tiga gelar bergengsi, yaitu:

National Champion Matic & Cub National Champion Sport National Champion Ultimate Ketiga juara nasional tersebut juga akan memperoleh kesempatan mengikuti Honda Dream Ride Project, program apresiasi yang memberikan ruang pengembangan kreativitas bagi modifikator terbaik Indonesia.