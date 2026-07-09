Viral! Daihatsu Taft 4x4 Terkurung di Kamar 31 Tahun, Mesin Tetap Hidup

JawaPos.com - Selama ini orang beranggapan ketika sebuah mobil lama terparkir kondisinya akan rusak dan tidak bisa dikendarai lagi. Beda halnya dengan Daihatsu Taft 4x4 di Salatiga, Jawa Tengah.

Mobil SUV ramai diperbincangkan di media sosial karena mobil itu tersimpan selama 31 tahun di dalam kamar sebuah rumah di Salatiga.

Tidak tanggung-tanggung, untuk mengeluarkan mobil itu, sang pemilik harus membongkar beberapa dinding rumahnya. Pekerjaan membongkar dinding itu memakan waktu hingga dua hari.

Sebagaimana yang diunggah oleh akun Instagram @m.luthfinurseha. “Akhirnya si ManTAFT keluar dari kamar sejak tahun 1995-2026 tersimpan. Salatiga,” ungkap akun tersebut.

Proses evakuasi kendaraan tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Tim harus membongkar sebagian dinding rumah karena dimensi pintu terlalu sempit untuk dilewati mobil.

Setelah dinding dibuka, barulah Daihatsu Taft 4x4 itu dapat dievakuasi keluar dari ruangan tempatnya tersimpan selama puluhan tahun.

Berdasarkan informasi yang beredar, mobil tersebut sudah berada di dalam kamar sejak 1995 dan baru dikeluarkan kembali pada 2026. Lama mobil tersimpan membuat kisah ini menarik perhatian publik, terutama pencinta otomotif antik.

Yang paling menyita perhatian adalah kondisi kendaraan yang masih sangat prima meski sudah lebih dari tiga dekade tidak digunakan. Mesin Daihatsu Taft 4x4 dikabarkan masih dapat menyala, bodinya bersih dengan debu sangat minim.