8 Strategi Pemerintah untuk Percepat Pemulihan Pascagempa NTT

Truk Box membawa bantuan logistik untuk para warga terdampak gempa di NTT. (Badan Komunikasi Pemerintah)
JawaPos.com — Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa.
Itu setelah gempa Magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8) pagi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan seluruh strategi tersebut harus segera dijalankan.
Langkah itu mencakup percepatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak.
“Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak,” kata Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).
Berikut langkah-langkahnya:
Pemerintah pusat meminta enam kabupaten yang mengalami dampak paling parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, bersama Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat secara resmi.
Menurut Suharyanto, penetapan status tersebut menjadi dasar hukum bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta kementerian dan lembaga lainnya untuk mengoptimalkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal," kata Suharyanto.
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Kedua, pemerintah mempercepat pembentukan pos satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
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