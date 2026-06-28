Tak Sekadar Servis Motor, Bengkel Binaan Yayasan AHM Catat Omzet Rp7,9 Miliar

Ketua Yayasan AHM Ahmad Muhibbuddin bersama para peserta Astra Honda Youthpreneurship Program (AHYPP) mengunjungi dan benchmark ke bengkel Arizal Service yang berhasil mendapatkan Best Performance Tingkat Madya dari Yayasan AHM. (AHM)
JawaPos.com - Bengkel sepeda motor kini tidak hanya menjadi tempat servis kendaraan, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Hal itu dibuktikan melalui bengkel-bengkel binaan Yayasan Astra Honda Motor (AHM) yang berhasil mencatat omzet lebih dari Rp7,9 miliar dalam setahun sekaligus membuka puluhan lapangan kerja di berbagai daerah.
Bengkel-bengkel binaan Yayasan AHM kini berkembang menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah. Melalui program Astra Honda Youthpreneurship Program (AHYPP), para pelaku usaha muda tidak hanya membangun bisnis yang berkelanjutan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menjadi tempat belajar bagi siswa SMK.
Sepanjang satu tahun terakhir, 24 bengkel binaan Yayasan AHM berhasil menyerap 43 tenaga kerja. Capaian ini menunjukkan pembinaan yang konsisten mampu meningkatkan kualitas usaha sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, Yayasan AHM kembali menggelar pelatihan bisnis pada 25-26 Juni 2026 di Bandar Lampung.
Sebanyak 18 pemilik bengkel dari berbagai daerah mengikuti pelatihan bertema "Tingkatkan Kapasitas, Menuju Bengkel Berkualitas".
Peserta dibekali berbagai materi, mulai dari kepemimpinan, komunikasi, digitalisasi, pemasaran, hingga strategi pengelolaan bengkel.
Mereka juga mengikuti Selling & Survival Challenge untuk mengasah kemampuan menjual dan membangun komunikasi dengan pelanggan, serta melakukan kunjungan ke Arizal Service di Tulang Bawang, Lampung, guna mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan bengkel.
Program AHYPP juga mendorong pertumbuhan usaha para peserta. Sejumlah bengkel binaan telah membuka cabang baru, seperti MAN Motor di Yogyakarta dan Bali Motor di Bali. Selain itu, bengkel-bengkel tersebut turut menjadi lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa SMK.
Salah satu peserta, Agus Eka Guncara Bisma, pemilik Bengkel Bali Motor di Karangasem, Bali, mengaku pendampingan dari Yayasan AHM membantu meningkatkan omzet sekaligus memperluas jangkauan pelanggan.
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