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Minggu, 21 Juni 2026 | 23.33 WIB

Pasar Mobil Listrik Global Menguat, Tapi China dan Amerika Serikat Justru Melambat

Salah satu tipe baterai yang digunakan mobil listrik dari Chery. (Nanda/JawaPos.com) - Image

Salah satu tipe baterai yang digunakan mobil listrik dari Chery. (Nanda/JawaPos.com)

JawaPos.com - Minat masyarakat dunia terhadap mobil listrik masih menunjukkan tren pertumbuhan positif. Sepanjang Mei 2026, pendaftaran kendaraan listrik global mencapai sekitar 1,8 juta unit atau naik 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV), terutama di Eropa yang menjadi pasar dengan pertumbuhan tercepat saat ini.

Eropa Jadi Penggerak Utama Pasar Mobil Listrik

Data terbaru dari BMI menunjukkan Eropa menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan kendaraan listrik global pada Mei 2026.

Kawasan tersebut mencatat peningkatan pendaftaran kendaraan listrik hingga 23 persen secara tahunan menjadi sekitar 415.000 unit.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh berbagai program insentif pemerintah yang masih berjalan di sejumlah negara Eropa. Selain itu, tingginya harga bahan bakar juga mendorong konsumen beralih ke kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Kondisi ini membuat permintaan terhadap mobil listrik maupun kendaraan plug-in hybrid terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Penjualan Kendaraan Listrik Global Terus Bertumbuh

Secara keseluruhan, penjualan kendaraan listrik dunia masih berada di jalur positif. Penjualan gabungan kendaraan listrik murni (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV) tercatat meningkat selama tiga bulan berturut-turut.

Sementara secara kumulatif, penjualan kendaraan listrik global selama Januari hingga Mei 2026 naik 0,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa elektrifikasi masih menjadi salah satu tren utama industri otomotif dunia meskipun menghadapi berbagai tantangan di sejumlah pasar besar.

China Mulai Melambat

Di sisi lain, China yang selama ini dikenal sebagai pasar kendaraan listrik terbesar di dunia justru mengalami penurunan pada Mei 2026.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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