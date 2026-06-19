Bukan Balap Kecepatan, Rally 90 Km Ini Ajak Peserta Menjelajahi Sejarah Jakarta

Teladan Metropolitan City Rally (TCMR) 2026 tidak sekadar menjadi agenda olahraga otomotif, tetapi juga merepresentasikan perjalanan panjang perkembangan motorsport di Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Teladan Metropolitan City Rally (TMCR) 2026 kembali menjadi salah satu agenda menarik di kalender olahraga otomotif Jakarta.
Berbeda dengan balap konvensional, city rally ini lebih menekankan kecermatan, strategi, dan kemampuan membaca petunjuk selama perjalanan.
Peserta akan diajak menjelajahi berbagai kawasan di Jakarta melalui rute yang telah ditentukan panitia.
Sepanjang perjalanan, mereka harus menyelesaikan sejumlah tantangan di berbagai checkpoint yang tersebar di titik-titik bersejarah, kawasan ikonik, hingga destinasi favorit masyarakat.
Menariknya, Balai Kota DKI Jakarta kembali dipercaya menjadi lokasi start dan finis kegiatan. Pemilihan lokasi ini tidak lepas dari nilai historisnya sebagai salah satu ikon penting ibu kota.
Ketua Pelaksana TMCR 2026, Doni Umardanus, menjelaskan bahwa city rally bukanlah ajang adu kecepatan. Fokus utama peserta adalah menjaga ketepatan waktu, memahami petunjuk rute, serta membangun kerja sama yang baik dalam tim.
"Peserta akan menjelajahi Jakarta sambil menyelesaikan berbagai tantangan yang telah disiapkan di sejumlah checkpoint," ujarnya.
Penyelenggaraan tahun ini mendapat dukungan dari Ikatan Keluarga Alumni Teladan (IKAT), Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketua IMI DKI Jakarta, Anondo Eko, menegaskan seluruh peserta wajib mematuhi aturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, karakter city rally berbeda dengan speed rally karena mengutamakan keselamatan dan ketepatan waktu.
TMCR 2026 menghadirkan tiga kategori yang dapat diikuti masyarakat, yakni Mobil Fun Rally, Motor Fun Rally, dan Rally Sepeda. Kehadiran kategori sepeda menjadi inovasi baru yang diharapkan mampu menarik minat komunitas pesepeda serta masyarakat yang gemar beraktivitas di luar ruangan.
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