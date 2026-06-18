Penjualan Motor Anjlok Hampir 8 Persen pada Mei 2026, Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Kinerja pasar sepeda motor nasional mengalami perlambatan pada Mei 2026 setelah mencatatkan pemulihan pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), distribusi sepeda motor dari pabrikan ke jaringan dealer pada Mei 2026 mencapai 479.388 unit.

Angka tersebut turun 7,9 persen dibandingkan April 2026 yang membukukan penjualan sebanyak 520.972 unit.

Penurunan ini sekaligus menghentikan tren kenaikan yang terjadi pada April setelah pasar sempat melemah pada Maret lalu.

Meski mengalami koreksi secara bulanan, performa industri roda dua sepanjang tahun ini masih menunjukkan tren yang cukup sehat. Selama periode Januari hingga Mei 2026, total penjualan sepeda motor nasional mencapai 2.614.451 unit.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 19 ribu unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 2.595.303 unit.

Capaian ini menunjukkan bahwa permintaan sepeda motor di Indonesia masih relatif terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun.

Jika melihat pergerakan pasar selama lima bulan terakhir, penjualan sepeda motor memang mengalami fluktuasi yang cukup tajam.

Pada Januari 2026, penjualan mencapai 577.763 unit dan meningkat menjadi 587.354 unit pada Februari.

Namun memasuki Maret, pasar mengalami penurunan signifikan hingga menyentuh 448.974 unit.