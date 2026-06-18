Akhir Pekan Seru! Daihatsu Kumpul Sahabat 2026 Hadir Gratis di Depok Libatkan Komunitas dan Pecinta Otomotif Lainnya

Daihatsu kembali menggelar Kumpul Sahabat 2026 di lima kota Indonesia. Depok menjadi kota pertama. (ADM)

JawaPos.com - Daihatsu kembali menghadirkan ajang yang dinanti keluarga dan komunitas otomotif melalui program Daihatsu Kumpul Sahabat 2026. Setelah sukses digelar di berbagai daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Acara ini kembali menyapa masyarakat Indonesia dengan konsep hiburan keluarga yang lebih meriah, melibatkan komunitas, pelaku UMKM, hingga pecinta otomotif.

Tahun ini, Depok menjadi kota pertama yang akan membuka rangkaian acara sebelum berlanjut ke Semarang, Gorontalo, Lampung, dan Banjarmasin.

Mengusung semangat kebersamaan, acara ini akan hadir di lima kota besar sepanjang 2026, yakni Depok, Semarang, Gorontalo, Lampung, dan Banjarmasin.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Daihatsu untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai aktivitas hiburan, edukasi, dan pemberdayaan komunitas lokal.

Kota Depok dipilih sebagai lokasi pembuka rangkaian Daihatsu Kumpul Sahabat 2026 yang akan berlangsung pada Minggu, 21 Juni 2026 di Alun-alun Kota Depok mulai pukul 07.00 hingga 18.00 WIB.

Dalam keterangan ressmi yang diterima JawaPos.com, Kamis (18/6) menariknya, seluruh masyarakat dapat menikmati acara ini secara gratis.

"Daihatsu Kumpul Sahabat tidak hanya menjadi ajang berkumpul bagi pengguna kendaraan Daihatsu, tetapi juga menjadi ruang interaksi bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat umum untuk menikmati akhir pekan yang lebih seru dan produktif," tulis dalam pernyataan Daihatsu.

Pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas menarik mulai dari permainan interaktif, hiburan keluarga, kegiatan komunitas, hingga berburu kuliner dari pelaku UMKM lokal yang turut meramaikan acara.

Selain itu, suasana semakin meriah dengan kehadiran penampilan grup musik legendaris Indonesia yang siap menghibur pengunjung melalui sederet lagu populer yang telah akrab di telinga masyarakat.

Bagi pecinta otomotif, Daihatsu juga menyiapkan sesi talkshow bersama tokoh dan pegiat otomotif nasional. Sesi ini akan membahas berbagai perkembangan dunia otomotif sekaligus berbagi inspirasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Melalui kegiatan ini, Daihatsu ingin menciptakan ruang kebersamaan yang dapat mempererat hubungan antara pelanggan, komunitas, dan masyarakat luas dalam suasana yang hangat dan penuh semangat positif.

Tidak hanya berhenti di Depok, Daihatsu Kumpul Sahabat 2026 akan melanjutkan perjalanannya ke empat kota lainnya sepanjang tahun. Setiap kota akan menghadirkan beragam aktivitas menarik yang disesuaikan dengan karakter dan budaya lokal sehingga memberikan pengalaman yang berbeda bagi setiap pengunjung.