6 Perbedaan Mencolok Honda WR-V dan Toyota Raize yang Jarang Dibahas

Penjualan Honda WR-V di bulan November 2O23 paling banyak di jajaran produk Honda di Indonesia. [Dony Lesmana/ JawaPos.com]
JawaPos.com - Persaingan di segmen SUV kompak semakin menarik dengan hadirnya Honda WR-V dan Toyota Raize sebagai dua pilihan favorit konsumen Indonesia. Keduanya sama-sama menawarkan desain modern, posisi duduk tinggi khas SUV, serta fitur keselamatan yang cukup lengkap untuk kebutuhan harian maupun perjalanan luar kota.
Sekilas, banyak orang hanya membandingkan kedua mobil ini dari harga, desain eksterior, atau fitur ADAS yang dibawa masing-masing. Padahal, ada sejumlah perbedaan lain yang justru lebih terasa saat mobil digunakan setiap hari. Mulai dari karakter mesin, kenyamanan kabin, hingga sensasi berkendara, aspek-aspek ini sering luput dari perhatian calon pembeli.
Lantas, apa saja perbedaan mencolok Honda WR-V dan Toyota Raize yang jarang dibahas? Berikut ulasannya.
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1. Karakter Mesin Berbeda Total
Honda WR-V mengandalkan mesin 1.5 liter i-VTEC 4 silinder yang menghasilkan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Sementara Toyota Raize versi turbo menggunakan mesin 1.0 liter 3 silinder turbo dengan tenaga 98 PS dan torsi sekitar 140 Nm.
Di atas kertas, torsi keduanya tidak terpaut jauh. Namun karakter tenaganya berbeda. WR-V terasa lebih linear dan halus saat berakselerasi, sedangkan Raize menawarkan sensasi dorongan turbo yang lebih terasa pada putaran mesin tertentu.
2. WR-V Lebih Lebar, Raize Punya Wheelbase Lebih Panjang
Banyak orang hanya melihat ukuran panjang mobil. Padahal, lebar dan wheelbase juga berpengaruh terhadap kenyamanan kabin.
Honda WR-V memiliki dimensi panjang 4.060 mm dan lebar 1.780 mm, sedangkan Toyota Raize memiliki panjang 4.030 mm dan lebar 1.710 mm. Namun wheelbase Raize mencapai 2.525 mm, lebih panjang dibanding WR-V yang 2.485 mm.
Artinya, WR-V terasa lebih "berisi" dari sisi bodi, sementara Raize berpotensi memberikan ruang kaki yang lebih baik berkat jarak sumbu roda yang lebih panjang.
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