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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 16 Juni 2026 | 19.10 WIB

5 Perbedaan Daihatsu Rocky Hybrid dengan Rocky Biasa, Nomor 1 Paling Terasa

Rocky Hybrid menjadi salah satu kendaraan yang paling menarik perhatian di booth Daihatsu pada IIMS Surabaya 2026. (ADM) - Image

Rocky Hybrid menjadi salah satu kendaraan yang paling menarik perhatian di booth Daihatsu pada IIMS Surabaya 2026. (ADM)

JawaPos.com - Kehadiran Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid menjadi salah satu gebrakan terbesar Daihatsu di pasar otomotif Indonesia.

SUV kompak ini tidak hanya mendapatkan penyegaran, tetapi juga membawa teknologi elektrifikasi yang membuatnya berbeda jauh dibanding Rocky bensin yang sudah lebih dulu dipasarkan.

Diluncurkan pada ajang GIIAS 2025, Rocky e-Smart Hybrid menjadi mobil hybrid pertama Daihatsu di Indonesia sekaligus menawarkan teknologi yang sebelumnya belum tersedia pada lini Rocky.

Dengan harga mulai Rp293,9 juta saat peluncuran dan kini dibanderol sekitar Rp299,85 juta OTR Jakarta, Rocky Hybrid menjadi salah satu SUV hybrid paling terjangkau di Tanah Air.

Lalu, apa saja perbedaan Daihatsu Rocky Hybrid dengan Rocky versi bensin biasa?

Daihatsu Rocky Hybrid di GJAW 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

1. Menggunakan Sistem Hybrid, Bukan Mesin Konvensional

Perbedaan terbesar tentu terletak pada sistem penggeraknya. Rocky bensin menggunakan mesin 1.2 liter WA-VE atau 1.0 liter turbo KR-VET yang langsung menggerakkan roda.

Sementara Rocky e-Smart Hybrid menggunakan teknologi series hybrid, di mana roda sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik. Mesin bensin 1.2 liter berfungsi sebagai generator untuk mengisi baterai dan menyuplai energi ke motor listrik.

Karakter ini membuat sensasi berkendaranya lebih mirip mobil listrik dibanding mobil bensin biasa.

2. Akselerasi Lebih Responsif di Kecepatan Rendah

Karena digerakkan motor listrik, Rocky Hybrid menawarkan torsi instan sejak pedal gas diinjak.

Respons akselerasi pada kecepatan rendah hingga menengah terasa lebih halus dan spontan dibanding Rocky bensin. Karakter ini sangat cocok untuk penggunaan harian di perkotaan yang identik dengan lalu lintas padat dan stop-and-go.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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