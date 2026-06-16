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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 16 Juni 2026 | 18.43 WIB

Mobil Lebih Sering di Garasi? Lakukan 10 Hal Ini agar Tidak Cepat Rusak

Ilustrasi mobil yang dibiarkan menganggur di garasi. (Freepik) - Image

Ilustrasi mobil yang dibiarkan menganggur di garasi. (Freepik)

JawaPos.com - Jangan senang dulu jika mobil lebih sering terparkir di garasi. Sebab, kendaraan yang jarang digunakan justru berisiko mengalami berbagai kerusakan tersembunyi, mulai dari aki soak, ban berubah bentuk, rem lengket, hingga mesin yang kehilangan performa.

Tanpa disadari, terlalu lama membiarkan mobil diam bisa menjadi "musuh" yang sama berbahayanya dengan pemakaian harian.

Banyak pemilik kendaraan menganggap mobil yang jarang digunakan akan lebih awet dibanding mobil yang dipakai setiap hari. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Mobil yang terlalu lama terparkir di garasi justru berisiko mengalami berbagai masalah, mulai dari aki tekor, ban berubah bentuk, rem lengket, hingga performa mesin yang menurun.

Karena itu, kendaraan yang jarang dipakai tetap membutuhkan perawatan rutin agar selalu siap digunakan kapan saja.
Berikut beberapa cara merawat mobil yang jarang digunakan agar kondisinya tetap prima.

1. Hidupkan Mesin Secara Berkala

Mesin yang terlalu lama tidak dinyalakan membuat oli mengendap dan sirkulasi pelumas menjadi kurang optimal. Sebaiknya hidupkan mesin satu hingga dua kali dalam seminggu dan biarkan mencapai suhu kerja normal.

2. Sesekali Gunakan Mobil untuk Berkendara

Memanaskan mesin saja tidak cukup. Cobalah mengendarai mobil selama 10-20 menit setiap minggu agar sistem rem, transmisi, suspensi, dan ban tetap bekerja dengan baik.

3. Periksa Kondisi Aki

Aki menjadi komponen yang paling sering bermasalah pada mobil yang jarang digunakan. Pastikan kendaraan tetap dihidupkan secara berkala agar daya aki tetap terjaga dan tidak mudah soak.

4. Cek Tekanan Angin Ban

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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