Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter: Pemotor Ramai-ramai Beralih ke Pertalite meski Harus Antre Panjang

JawaPos.com - Kenaikan drastis harga BBM nonsubsidi Pertamax langsung memicu reaksi nyata di lapangan. Terutama pada jenis Pertamax, yang sekarang naik menjadi Rp 16.500 per liter. Hal itu membuat jalur pengisian Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini mendadak diserbu pengendara.

Fenomena antrean panjang ini terjadi lantaran selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi kian melebar jauh. Pengguna kendaraan roda dua yang biasanya memilih praktis dengan membeli Pertamax, kini rela ikut mengular demi menghemat pengeluaran harian mereka.

Berpaling ke Pertalite demi Keamanan Dompet Salah satu lonjakan antrean yang cukup mencolok terlihat di SPBU kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Berdasarkan pantauan pada Rabu (10/6) siang, antrean panjang terlihat lebih dari 10 motor yang antre di jalur Pertalite.

Saking mengularnya, antrean kendaraan tersebut bahkan sampai ke area jalan raya di depan SPBU. Pemandangan itu kontras dengan jalur Pertamax yang sepi.

Di jalur Pertamax, hanya ada beberapa kendaraan saja yang terlihat mengisi bahan bakar. Sementara itu, untuk moda transportasi mobil tidak terlihat adanya antrean panjang yang berarti.

Bukan tanpa alasan para pemotor ini rela menghabiskan waktu dan tenaga di bawah terik matahari. Mereka mengaku rela antre panjang demi bisa mengisi Pertalite lantaran harga Pertamax yang saat ini naik menjadi Rp 16.250 per liter.