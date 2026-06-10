Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter: Pemotor Ramai-ramai Beralih ke Pertalite meski Harus Antre Panjang

Imbas kenaikan drastis harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, antrean kendaraan di jalur Pertalite mengular di SPBU Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (10/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kenaikan drastis harga BBM nonsubsidi Pertamax langsung memicu reaksi nyata di lapangan. Terutama pada jenis Pertamax, yang sekarang naik menjadi Rp 16.500 per liter. Hal itu membuat jalur pengisian Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kini mendadak diserbu pengendara.
Fenomena antrean panjang ini terjadi lantaran selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi kian melebar jauh. Pengguna kendaraan roda dua yang biasanya memilih praktis dengan membeli Pertamax, kini rela ikut mengular demi menghemat pengeluaran harian mereka.
Salah satu lonjakan antrean yang cukup mencolok terlihat di SPBU kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Berdasarkan pantauan pada Rabu (10/6) siang, antrean panjang terlihat lebih dari 10 motor yang antre di jalur Pertalite.
Saking mengularnya, antrean kendaraan tersebut bahkan sampai ke area jalan raya di depan SPBU. Pemandangan itu kontras dengan jalur Pertamax yang sepi.
Di jalur Pertamax, hanya ada beberapa kendaraan saja yang terlihat mengisi bahan bakar. Sementara itu, untuk moda transportasi mobil tidak terlihat adanya antrean panjang yang berarti.
Bukan tanpa alasan para pemotor ini rela menghabiskan waktu dan tenaga di bawah terik matahari. Mereka mengaku rela antre panjang demi bisa mengisi Pertalite lantaran harga Pertamax yang saat ini naik menjadi Rp 16.250 per liter.
Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, selisih harga yang mencapai ribuan rupiah per liter tersebut sangat sensitif terhadap pengeluaran bulanan mereka. Alhasil, beralih ke BBM subsidi menjadi pilihan paling rasional saat ini.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna