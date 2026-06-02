9 Alasan Skutik 125 cc Masih Jadi Primadona, Meski Motor Listrik Semakin Banyak Bermunculan

JawaPos.com - Industri roda dua Indonesia tengah memasuki era baru dengan semakin banyaknya pilihan motor listrik yang hadir di pasar. Beragam merek menawarkan teknologi canggih, biaya operasional rendah, hingga desain futuristis untuk menarik minat konsumen.

Meski demikian, skutik bermesin 125 cc masih menjadi salah satu segmen yang paling diminati masyarakat Indonesia. Bahkan hingga 2026, model-model seperti Honda Vario 125, Yamaha Fazzio, Yamaha FreeGo, hingga Suzuki Avenis tetap mencatatkan permintaan yang tinggi.

Lalu, apa yang membuat skutik 125 cc masih mampu bertahan di tengah gempuran motor listrik? Berikut sembilan alasannya.

Varian Honda Beat yang punya manyak warna dan model.

1. Infrastruktur SPBU Jauh Lebih Lengkap

Salah satu keunggulan terbesar motor bensin adalah kemudahan mendapatkan bahan bakar. SPBU tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah pelosok.

Pengguna tidak perlu khawatir mencari tempat pengisian energi saat melakukan perjalanan jauh. Sebaliknya, stasiun pengisian daya kendaraan listrik masih belum merata di berbagai daerah.

2. Pengisian Energi Lebih Cepat

Mengisi bensin hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 5 menit. Sementara itu, pengisian baterai motor listrik masih membutuhkan waktu lebih lama, terutama untuk model yang tidak menggunakan sistem swap battery.

Bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi, efisiensi waktu menjadi faktor yang sangat penting.

3. Jarak Tempuh Lebih Fleksibel

Sebagian besar skutik 125 cc mampu menempuh jarak 200 hingga 300 kilometer dalam satu kali pengisian bahan bakar. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk melakukan perjalanan antar kota tanpa harus memikirkan lokasi pengisian daya.

Yamaha Fazzio Hybrid Starry Night Special Edition hadir dengan desain retro-modern dan efek grafis iridescent. (Montase: Dony)

4. Harga Awal Masih Kompetitif