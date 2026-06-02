9 Alasan Skutik 125 cc Masih Jadi Primadona, Meski Motor Listrik Semakin Banyak Bermunculan

Suzuki Access 125 resmi diperkenalkan untuk pasar otomotif Indonesia di IMOS 2025. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Industri roda dua Indonesia tengah memasuki era baru dengan semakin banyaknya pilihan motor listrik yang hadir di pasar. Beragam merek menawarkan teknologi canggih, biaya operasional rendah, hingga desain futuristis untuk menarik minat konsumen.
Meski demikian, skutik bermesin 125 cc masih menjadi salah satu segmen yang paling diminati masyarakat Indonesia. Bahkan hingga 2026, model-model seperti Honda Vario 125, Yamaha Fazzio, Yamaha FreeGo, hingga Suzuki Avenis tetap mencatatkan permintaan yang tinggi.
Lalu, apa yang membuat skutik 125 cc masih mampu bertahan di tengah gempuran motor listrik? Berikut sembilan alasannya.
1. Infrastruktur SPBU Jauh Lebih Lengkap
Salah satu keunggulan terbesar motor bensin adalah kemudahan mendapatkan bahan bakar. SPBU tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah pelosok.
Pengguna tidak perlu khawatir mencari tempat pengisian energi saat melakukan perjalanan jauh. Sebaliknya, stasiun pengisian daya kendaraan listrik masih belum merata di berbagai daerah.
2. Pengisian Energi Lebih Cepat
Mengisi bensin hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 5 menit. Sementara itu, pengisian baterai motor listrik masih membutuhkan waktu lebih lama, terutama untuk model yang tidak menggunakan sistem swap battery.
Bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi, efisiensi waktu menjadi faktor yang sangat penting.
3. Jarak Tempuh Lebih Fleksibel
Sebagian besar skutik 125 cc mampu menempuh jarak 200 hingga 300 kilometer dalam satu kali pengisian bahan bakar. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk melakukan perjalanan antar kota tanpa harus memikirkan lokasi pengisian daya.
4. Harga Awal Masih Kompetitif
Walaupun beberapa motor listrik sudah mendapatkan insentif dan harga yang semakin kompetitif, banyak konsumen masih melihat skutik 125 cc sebagai pilihan yang lebih masuk akal.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa