Denza Perluas Jaringan Premium di Jakarta, BYD Siapkan Lebih Banyak Model Baru di Indonesia

JawaPos.com - Perkembangan pasar kendaraan premium elektrifikasi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hal tersebut terlihat dari ekspansi jaringan showroom premium Denza yang kini semakin diperluas di berbagai wilayah Indonesia.

Haka Auto resmi membuka showroom Denza Haka Pondok Indah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Peresmian outlet premium tersebut turut dihadiri jajaran petinggi PT BYD Motor Indonesia, manajemen dealer group, pelaku industri kreatif, hingga sejumlah publik figur.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menyampaikan optimisme terhadap perkembangan brand premium Denza di pasar otomotif Indonesia. Menurutnya, Denza akan terus memperluas jaringan dealer dan showroom premium sepanjang 2026.

“Hingga saat ini lebih dari 10.000 unit Denza D9 sudah dikirimkan kepada konsumen di Indonesia. Ke depan kami juga akan menghadirkan lebih banyak model premium Denza untuk pasar Indonesia,” ujar Eagle Zhao.

Dalam acara tersebut, Denza juga menampilkan SUV premium Denza B8 yang menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung.

Kehadiran model tersebut memperlihatkan arah pengembangan lini kendaraan premium Denza yang menggabungkan teknologi modern dan desain futuristis.

Chief Executive Officer Haka Auto, Hariyadi Kaimuddin, mengatakan pembukaan Denza Haka Pondok Indah menjadi langkah penting dalam pengembangan jaringan premium Denza di Indonesia.

Menurutnya, showroom tersebut merupakan outlet Denza kedua milik Haka Auto di Jakarta. Tahun ini, Haka Auto juga berencana membuka dua showroom premium Denza lainnya di Surabaya dan Makassar.