Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 22.18 WIB

Denza Perluas Jaringan Premium di Jakarta, BYD Siapkan Lebih Banyak Model Baru di Indonesia

Denza Haka Pondok Indah resmi dibuka di Jakarta Selatan. BYD Motor Indonesia menargetkan ekspansi showroom premium Denza. (Denza untuk JawaPos) - Image

Denza Haka Pondok Indah resmi dibuka di Jakarta Selatan. BYD Motor Indonesia menargetkan ekspansi showroom premium Denza. (Denza untuk JawaPos)

JawaPos.com - Perkembangan pasar kendaraan premium elektrifikasi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hal tersebut terlihat dari ekspansi jaringan showroom premium Denza yang kini semakin diperluas di berbagai wilayah Indonesia.

Haka Auto resmi membuka showroom Denza Haka Pondok Indah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Peresmian outlet premium tersebut turut dihadiri jajaran petinggi PT BYD Motor Indonesia, manajemen dealer group, pelaku industri kreatif, hingga sejumlah publik figur.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menyampaikan optimisme terhadap perkembangan brand premium Denza di pasar otomotif Indonesia. Menurutnya, Denza akan terus memperluas jaringan dealer dan showroom premium sepanjang 2026.

“Hingga saat ini lebih dari 10.000 unit Denza D9 sudah dikirimkan kepada konsumen di Indonesia. Ke depan kami juga akan menghadirkan lebih banyak model premium Denza untuk pasar Indonesia,” ujar Eagle Zhao.

Dalam acara tersebut, Denza juga menampilkan SUV premium Denza B8 yang menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung.

Kehadiran model tersebut memperlihatkan arah pengembangan lini kendaraan premium Denza yang menggabungkan teknologi modern dan desain futuristis.

Chief Executive Officer Haka Auto, Hariyadi Kaimuddin, mengatakan pembukaan Denza Haka Pondok Indah menjadi langkah penting dalam pengembangan jaringan premium Denza di Indonesia.

Menurutnya, showroom tersebut merupakan outlet Denza kedua milik Haka Auto di Jakarta. Tahun ini, Haka Auto juga berencana membuka dua showroom premium Denza lainnya di Surabaya dan Makassar.

“Ini menjadi momentum penting bagi kami karena mendapat dukungan besar dari BYD Motor Indonesia dan berbagai partner kolaborasi,” ujar Hariyadi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Haka Auto Targetkan 30 Diler BYD dan Denza! Ekspansi Agresif Mobil EV di Indonesia Makin Kencang 2026 - Image
Otomotif

Haka Auto Targetkan 30 Diler BYD dan Denza! Ekspansi Agresif Mobil EV di Indonesia Makin Kencang 2026

Selasa, 3 Maret 2026 | 21.46 WIB

BYD Kalah Sengketa Denza di MA, Kini Daftarkan Merek “Danza” di Indonesia? - Image
Otomotif

BYD Kalah Sengketa Denza di MA, Kini Daftarkan Merek “Danza” di Indonesia?

Senin, 20 April 2026 | 14.02 WIB

Denza Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Penjualan Anjlok dan Gugatan Ditolak MA - Image
Otomotif

Denza Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Penjualan Anjlok dan Gugatan Ditolak MA

Sabtu, 18 April 2026 | 16.11 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore