4 Solusi Kaca Jendela Mobil Macet Saat Dinaikkan, Cara Gampang Perbaiki Sendiri Tanpa Perlu ke Bengkel

JawaPos.com – Masalah kelistrikan dalam dunia otomotif memang terkadang datang secara tiba-tiba. Kondisi seperti kaca kendaraan yang mendadak enggan tertutup rapat tentu bisa memicu kepanikan bagi siapa saja. Hal ini sangat wajar terjadi.

Mencari tahu solusi kaca jendela mobil macet sangat krusial bagi setiap pengemudi. Langkah penanganan awalnya sebenarnya amat praktis untuk dilakukan sendiri di rumah tanpa bantuan montir profesional. Cukup siapkan sedikit kesabaran ekstra.

Sebagai panduan dasar, ulasan otomotif solusi kaca jendela mobil macet ini bisa dijadikan bekal pertolongan pertama yang ampuh.

Masalah kaca yang tersendat pasti amat mengganggu kenyamanan berkendara, terutama saat menempuh perjalanan jauh pada libur bulan Ramadhan. Untungnya ada jalan keluar praktis.

Berikut adalah empat cara mudah mendiagnosis kerusakan tersebut yang dilansir dari Cars.com, Minggu (27/10).

Situs tersebut memaparkan bahwa kegagalan sistem bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari posisi kaca keluar jalur hingga putusnya komponen sekring. Kerusakan motor juga sering ditemukan.

Reset Ulang Sakelar Jendela Mobil

Langkah paling gampang yang patut dicoba pertama kali adalah mereset ulang sistem komputer pada tombol pengatur pintu. Pemilik mobil cukup menekan tombol jendela ke arah atas dengan tarikan kuat. Tahan posisi tarikan tersebut selama sepuluh detik penuh tanpa dilepaskan sama sekali.

Setelah itu, ubah arah tekanannya. Tekan tombol ke arah bawah selama sepuluh detik juga, terlepas dari apakah kaca tersebut ikut bergerak naik turun ataupun diam saja. Trik sederhana ini bertujuan menyegarkan kembali sistem kelistrikan yang mungkin sedang bermasalah.