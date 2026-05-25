Honda Prelude Akhirnya Resmi Diserahkan ke Konsumen Indonesia Setelah Lama Menunggu

JawaPos.com - Kembalinya Honda Prelude ke Indonesia langsung mencuri perhatian pecinta otomotif nasional. Tak sekadar membawa nama legendaris, sport hybrid terbaru dari Honda Prospect Motor ini sukses mencatat ratusan pemesanan bahkan sebelum seluruh unit tersedia.

PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi menyerahkan Honda Prelude kepada 20 konsumen pertama di Indonesia dalam seremoni yang digelar di Vault Automotive Museum, Jakarta Selatan.

Momen tersebut menjadi penanda resmi dimulainya era baru Honda Prelude di pasar otomotif nasional. Bagi Honda, kehadiran kembali Prelude bukan sekadar menghidupkan nama ikonik, tetapi juga membawa kembali filosofi berkendara khas Honda yang sporty, emosional, dan menyenangkan.

Menariknya, sejak pemesanan dibuka, antusiasme konsumen terhadap Honda Prelude terbaru terbilang sangat tinggi. Honda mencatat lebih dari 280 pemesanan datang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa hingga kota-kota seperti Palembang, Lampung, Bali, Lombok, Banjarmasin, sampai Makassar.

Jumlah tersebut bahkan disebut melampaui total alokasi unit Honda Prelude untuk tahun ini. Tingginya minat pasar juga datang dari berbagai kelompok usia, menunjukkan karakter Prelude tetap relevan lintas generasi pecinta otomotif.

Sebagai salah satu mobil sport legendaris Honda, Prelude dikenal memiliki sejarah panjang dalam menghadirkan sensasi berkendara yang menyenangkan sekaligus memiliki koneksi emosional kuat antara mobil dan pengemudi.

Kini melalui generasi terbaru, Honda membawa karakter tersebut ke era elektrifikasi tanpa menghilangkan DNA sporty yang selama ini melekat pada Prelude.

President Director Honda Prospect Motor, Masanao Kataoka mengatakan bahwa Honda Prelude menjadi representasi bagaimana Honda menghadirkan semangat berkendara di tengah perkembangan teknologi elektrifikasi.

“Honda Prelude merepresentasikan bagaimana Honda membawa driving spirit ke era baru elektrifikasi, tanpa meninggalkan karakter yang membuat orang jatuh cinta pada Honda sejak awal. Prelude bukan sekadar kembalinya sebuah nama ikonik, tetapi pengingat bahwa teknologi seharusnya tidak menghilangkan rasa di balik kemudi,” ujar Kataoka.

Salah satu teknologi unggulan yang dibawa Honda Prelude terbaru adalah fitur S+ Shift. Teknologi ini dirancang untuk menghadirkan sensasi berkendara yang lebih sporty dan responsif pada mobil elektrifikasi.

Sistem tersebut memungkinkan akselerasi terasa lebih presisi dan emosional, sekaligus mempertahankan filosofi “Joy of Driving” yang menjadi identitas Honda selama puluhan tahun.

Untuk memberikan rasa aman kepada konsumen, Honda juga membekali Prelude dengan berbagai program purnajual. Mobil ini mendapat garansi kendaraan selama tiga tahun atau 100.000 kilometer, serta garansi baterai tegangan tinggi hingga delapan tahun atau 160.000 kilometer.

Selain itu, tersedia pula paket perawatan Prima+ selama empat tahun atau 50.000 kilometer yang didukung jaringan dealer resmi Honda di Indonesia yang telah siap menangani kendaraan elektrifikasi.

Serah terima Honda Prelude juga sekaligus menjadi bagian dari pembukaan “Honda Culture at Vault Automotive Museum”, sebuah pameran khusus yang menampilkan perjalanan sejarah Honda melalui berbagai model ikonik, budaya balap, filosofi engineering, hingga evolusi karakter berkendara Honda dari masa ke masa.

Dalam pameran tersebut, Honda turut menghadirkan berbagai model heritage lintas generasi yang menjadi simbol perjalanan panjang merek asal Jepang tersebut dalam menghadirkan kendaraan yang bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga memiliki passion dan hubungan emosional dengan penggunanya.

Kataoka menambahkan bahwa heritage bagi Honda bukan hanya nostalgia, melainkan bukti konsistensi merek dalam menjaga filosofi dan nilai yang terus relevan lintas generasi.