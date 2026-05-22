Dipakai Touring Ribuan Kilometer, Kenyamanan dan Fitur Kia Carens Jadi Sorotan Pengguna

The all-new Kia Carens mendapatkan impresi positif setelah digunakan selama sebulan. (Istimewa)
JawaPos.com - Penggunaan mobil keluarga untuk perjalanan jauh masih menjadi tolok ukur penting bagi banyak konsumen Indonesia. Tidak hanya soal kapasitas kabin, faktor kenyamanan, fitur keselamatan, hingga efisiensi bahan bakar menjadi perhatian utama saat kendaraan dipakai lintas kota bersama keluarga.
Hal tersebut dirasakan langsung oleh salah satu pengguna Kia Carens yang telah menempuh lebih dari 2.000 kilometer dalam dua bulan pemakaian.
Mobil keluarga masih menjadi salah satu segmen paling diminati di pasar otomotif Indonesia, terutama untuk kebutuhan perjalanan jarak jauh dan mobilitas harian.
Karena itu, kenyamanan kabin, fitur berkendara, hingga efisiensi menjadi faktor penting yang banyak diperhatikan konsumen sebelum membeli kendaraan.
Pengalaman tersebut dirasakan oleh Chidlir atau yang akrab disapa Idir, pengguna Kia The All-New Carens asal Cileungsi, Jawa Barat.
Dalam waktu sekitar dua bulan, mobil tersebut sudah digunakan untuk berbagai perjalanan lintas kota seperti Puncak, Bandung, Tasikmalaya, hingga Ciletuh Sukabumi dengan total jarak tempuh lebih dari 2.000 kilometer.
Menariknya, keputusan membeli mobil ini disebut terjadi secara spontan setelah melihat langsung unit Carens di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.
"Desain eksterior, kenyamanan interior, serta pengalaman test drive menjadi alasan memilih MPV tersebut untuk kebutuhan keluarga," ujar Chidlir, yang dikutip dalam pernyataan resmi KIA Indonesia, Jumat, (22/5).
Menurutnya, selama penggunaan harian dan perjalanan jauh, kenyamanan kabin menjadi salah satu hal yang paling terasa.
Konfigurasi captain seat serta ruang kabin yang luas membuat perjalanan bersama keluarga terasa lebih nyaman, terutama saat membawa empat anak dalam perjalanan panjang.
