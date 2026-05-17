Gila! Motor Custom Pakai Mesin Ferrari F355 V8 Terjual Rp8 Miliar

Motor custom HF355 karya Max Hazan bikin heboh dunia otomotif setelah terjual Rp8 miliar. (visordown)
JawaPos.com - Dunia otomotif kembali dibuat geger dengan kemunculan motor custom ekstrem bermesin Ferrari V8 yang terjual lebih dari Rp8 miliar.
Dibangun secara handmade selama 18 bulan di California, motor bernama HF355 ini memadukan raungan mesin Ferrari F355, bodi serat karbon, hingga teknologi balap kelas dunia dalam satu paket dua roda yang nyaris tak masuk akal.
Pembuat motor custom asal Los Angeles, Max Hazan, sukses mencuri perhatian pecinta otomotif dunia lewat karya terbarunya bernama HF355.
Motor custom unik tersebut baru saja terjual dengan harga fantastis mencapai lebih dari 500 ribu dolar AS atau setara sekitar Rp8 miliar.
Yang membuat motor ini begitu spesial bukan hanya tampilannya yang ekstrem, melainkan penggunaan mesin asli Ferrari F355 V8 berkapasitas 3,5 liter naturally aspirated sebagai jantung pacunya.
Mesin legendaris Ferrari tersebut mampu menghasilkan tenaga sekitar 400 horsepower dengan putaran mesin hingga 8.500 rpm.
Tenaga kemudian disalurkan melalui transmisi sequential enam percepatan, menghasilkan performa buas yang diklaim mampu membawa motor melesat hingga 300 km/jam.
Motor bernama HF355 ini memiliki bobot kering sekitar 265 kilogram. Meski tergolong berat untuk ukuran motor sport, rasio tenaga dan konstruksi uniknya membuat motor ini menjadi salah satu custom bike paling liar yang pernah dibuat.
Ide proyek tersebut ternyata muncul secara tidak sengaja. Max Hazan mengaku awalnya menemukan mesin Ferrari F355 saat sedang mencari mesin BSA di eBay.
Setelah melihat langsung dimensinya yang lebih ringkas dari perkiraan, ia mulai yakin mesin Ferrari V8 tersebut bisa dipasang ke sebuah motor.
