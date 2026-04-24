Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 25 April 2026 | 03.33 WIB

Brabus Rilis Motor Listrik Premium, Harganya Setara Moge Kelas Atas

Dab X Brabus. (Istimewa)

JawaPos.com - Brabus memperluas lini bisnisnya ke segmen kendaraan roda dua dengan meluncurkan tiga motor listrik hasil kolaborasi bersama DAB Motors. Peluncuran ini dilakukan dalam ajang Milan Design Week dan menegaskan tren elektrifikasi di industri otomotif global.

Tiga model yang diperkenalkan meliputi DAB 1⍺ Brabus, Brabus Urban E, dan Brabus Urban E First Edition. Ketiganya mengusung konsep motor listrik premium dengan desain futuristik dan fokus pada penggunaan di area perkotaan.

Model Urban E menjadi salah satu yang paling disorot. Motor ini diklaim mampu mencapai kecepatan hingga 120 km/jam, dengan jarak tempuh sekitar 150 km untuk penggunaan urban. 

Waktu pengisian baterai berkisar 3,5 hingga 4 jam. Dari sisi tenaga, motor ini menghasilkan sekitar 35 hp dengan torsi tinggi yang mendukung akselerasi instan khas kendaraan listrik.

Sementara itu, varian Urban E First Edition hadir sebagai edisi terbatas dengan jumlah produksi hanya 40 unit. Model ini menawarkan eksklusivitas tinggi dengan pilihan warna terbatas, sekaligus menyasar segmen kolektor otomotif premium.

Model ketiga, DAB 1⍺ Brabus, diposisikan sebagai varian entry-level dalam kolaborasi ini. Meski demikian, performanya tetap kompetitif untuk penggunaan harian di kota, dengan tenaga sekitar 30 hp, kecepatan puncak 120 km/jam, dan jarak tempuh yang serupa.

Dari sisi harga, ketiga motor ini berada di segmen premium. Urban E dibanderol sekitar €20.800 atau sekitar Rp353 juta, sementara First Edition mencapai €32.500 atau sekitar Rp552 juta dengan (estimasi kurs €1 ≈ Rp17.000)

Harga tersebut menempatkannya sejajar dengan beberapa motor konvensional kelas atas, bahkan mendekati segmen motor adventure premium.

Secara keseluruhan, kolaborasi ini menunjukkan bagaimana tren elektrifikasi tidak hanya terjadi pada mobil, tetapi juga mulai merambah segmen motor premium. 

Namun, tingginya harga dibandingkan spesifikasi membuat produk ini lebih menyasar pasar niche, terutama konsumen yang mengutamakan desain, eksklusivitas, dan brand value dalam dunia otomotif.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore