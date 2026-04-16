Hyundai Perkuat Layanan Purnajual, Perbaikan Menginap Dipinjami Mobil

JawaPos.com - Upaya menjaga kepuasan pelanggan tak lagi berhenti di ruang showroom. Hal tersebut disadari betul oleh PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) yang kini tidak hanya bersaing dengan merek otomotif terdahulu dari Jepang dan Eropa, tapi juga banyak dari pabrikan pendatang baru asal Tiongkok.

Caranya, HMID mempertegas layanan purna jual dengan memperluas program mobil pengganti atau Hyundai Premium Courtesy Car Program, sebuah langkah yang dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya ekspektasi konsumen otomotif.

Program ini menjadi bagian dari ekosistem layanan myHyundaiCare, yang dirancang untuk memastikan pengalaman kepemilikan kendaraan tetap nyaman, bahkan ketika mobil harus menginap di bengkel.

Sebagaimana diketahui, salah satu tantangan utama pemilik kendaraan adalah terganggunya mobilitas saat mobil harus menjalani perbaikan dalam waktu lama.

Hyundai mencoba menjawab persoalan ini dengan menyediakan lebih dari 250 unit mobil pengganti di jaringan dealer terpilih.

Menariknya, unit yang disediakan bukan sekadar mobil standar. Dalam beberapa kasus, pelanggan bahkan bisa merasakan pengalaman berkendara mobil listrik seperti Hyundai IONIQ 5, tergantung ketersediaan di dealer.

Bukan hanya pengguna kendaraan listrik, pemilik mobil bermesin konvensional (ICE) juga berkesempatan menjajal EV Hyundai. Strategi ini sekaligus menjadi cara halus Hyundai memperkenalkan teknologi elektrifikasi kepada konsumennya.

Program ini berlaku untuk seluruh kendaraan Hyundai tanpa batasan tahun produksi maupun jarak tempuh. Namun, ada beberapa kondisi agar pelanggan bisa memanfaatkan fasilitas ini: