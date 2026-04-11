Suzuki GSX-8R Anniversary Edition Meluncur, Warna Ikonik Hayabusa Bikin Tampil Lebih Sangar

Suzuki GSX-8R Anniversary Edition. (dok.visordown)
JawaPos.com - Suzuki kembali menghadirkan penyegaran pada lini motor sport kelas menengah melalui Suzuki GSX-8R Anniversary Edition. Meski tidak membawa perubahan besar di sektor teknis, edisi spesial ini tetap mencuri perhatian berkat sentuhan desain baru yang lebih ikonik.
Salah satu daya tarik utama terletak pada kombinasi warna merah, oranye, dan hitam yang terinspirasi dari Suzuki Hayabusa Anniversary Edition yang lebih dulu diperkenalkan pada 2023. Skema warna ini memberikan karakter agresif sekaligus nuansa eksklusif pada GSX-8R.
Fitur Tambahan, Tetap Andalkan Mesin 776cc
Secara performa, motor ini masih mengandalkan mesin parallel twin 776cc yang sama seperti model standar sejak debutnya pada 2023. Mesin ini dikenal menawarkan keseimbangan antara tenaga responsif dan efisiensi.
Namun, Suzuki menambahkan sejumlah detail baru untuk meningkatkan kenyamanan dan tampilan, antara lain penutup jok dengan warna senada, windscreen (kaca depan) berwarna gelap, port USB untuk kebutuhan perangkat digital dan aksesori pelindung tambahan dengan finishing serasi.
Meski tergolong minor, pembaruan ini memberikan sentuhan premium yang membuatnya berbeda dari versi reguler.
Harga Naik, Setara Rp170 Jutaan
Untuk mendapatkan edisi spesial ini, konsumen perlu menambah biaya sekitar €799 di atas model standar. Dengan total harga mencapai €9.798, jika dikonversikan ke rupiah (kurs ±Rp17.000 per euro), maka motor ini dibanderol sekitar Rp166 jutaan hingga Rp170 jutaan.
Harga tersebut menempatkan GSX-8R Anniversary Edition tetap kompetitif di segmen sport middleweight, meski dengan status edisi terbatas.
Sayangnya Hanya untuk Pasar Eropa
Perlu diketahui, model ini merupakan garapan Suzuki Prancis dan hanya dipasarkan secara terbatas di wilayah Eropa dengan nama Édition Anniversaire.
