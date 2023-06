Wuling Rangsang Pasar Dongkrak Penjualan Saat Musim Liburan Sekolah

JawaPos.com - Wuling Motors (Wuling) bulan ini menggelar program bertajuk ‘Drive Into The Holiday’. Ini menarik bagi calon konsumen yang ingin memiliki mobil. Pasalnya banyak ragam penawaran menarik untuk setiap pembelian lini produknya.

Mulai dari potongan harga spesial, uang muka yang ringan, cicilan yang terjangkau, sampai dengan gratis biaya servis berkala dalam rangka memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memiliki mobil Wuling pilihannya.

Dian Asmahani selaku Brand & Marketing Director Wuling Motors mengungkapkan bahwa menyambut masa libur sekolah di bulan Juni, Wuling turut memeriahkannya melalui program ‘Drive Into The Holiday’ yang berlangsung selama bulan ini.

"Kami berharap konsumen dapat memanfaatkan kesempatan ini agar dapat merasakan berkendara dengan produk unggulan Wuling bersama inovasinya di waktu liburan bersama keluarga,” ungkap Dian.

Program promo bulan ini tersedia untuk lini produk SUV Wuling. Mulai dari compact SUV Wuling, Alvez, dapat dimiliki dengan uang muka yang ringan mulai dari Rp20 jutaan atau cicilan ringan mulai dari Rp3 jutaan dengan potongan harga sebesar Rp4.000.000.

Sementara itu, Almaz Hybrid ditawarkan dengan uang muka mulai dari Rp100 jutaan atau cicilan ringan mulai dari Rp8 jutaan dan potongan harga spesial Rp15 juta.

Wuling juga menawarkan Almaz RS dengan DP mulai dari Rp65 jutaan atau cicilan mulai Rp7 jutaan dan potongan harga spesial Rp30 juta serta seri Almaz lainnya tersedia dengan potongan harga hingga Rp45 juta.

Terdapat pula promo menarik bagi ragam lini MPV Wuling, yakni New Cortez, Cortez S, New Confero S, serta New Confero dan New Confero seri Double Blower. Produk New Cortez ditawarkan dengan uang muka mulai dari Rp47 jutaan atau cicilan yang terjangkau mulai dari Rp5 jutaan dan potongan harga spesial Rp19 juta.

Sedangkan, Cortez S dapat dimiliki dengan DP ringan mulai dari Rp26 jutaan dan cicilan mulai dari Rp4 jutaan serta potongan harga spesial hingga Rp19 juta. Wuling Confero S tersedia dengan uang muka ringan mulai dari Rp18 jutaan dan cicilan mulai dari Rp3 jutaan dengan potongan harga spesial Rp15 juta.

Seri Confero DB pun tersedia dengan uang muka mulai dari Rp8 jutaan dengan cicilan terjangkau mulai Rp4 jutaan serta potongan harga spesial hingga Rp20 juta. Sedangkan, seri Formo Max tersedia dengan uang muka mulai dari Rp5 jutaan atau cicilan ringan mulai Rp4 jutaan dan potongan harga spesial Rp11 juta.

Kemudian, seri Formo mendapatkan potongan harga spesial dengan besaran hingga Rp26 jutaan. Berbagai cara dilakukan untuk rangsar pasar otomotif.