Varian GR Sport Bawa Impresi Agya Naik Kelas

JawaPos.com - Diluncurkan pada bulan Februari lalu, Toyota All New Agya langsung mencuri perhatian pasar mobil perkotaan. Sebab, mobil berdimensi compact tersebut akhirnya mendapat major change setelah beberapa tahun belum mengalami perubahan signifikan.

Lebih spesial lagi, Toyota memberikan varian GR Sport yang merupakan varian tertinggi dari All New Agya. JawaPos berkesempatan menjajal langsung All New Agya varian GR Sport dan berikut adalah impresinya.

Tes Akselerasi

Di lintasan lurus yang disediakan khusus, kami berkesempatan untuk menginjak habis pedal gas dari posisi mobil berhenti hingga mobil melaju dengan kecepatan sekitar 70km/jam.

Mesin baru 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i bertenaga 88 PS dan torsi 113 Nm yang dimiliki Agya memberikan respon yang instan ketika pedal gas diinjak dengan transmisi pada posisi S.

Performa mesin itu disebut didukung oleh penggunaan transmisi CVT baru yang dikembangkan dengan fixed gear ratio. Hasilnya, power delivery serta perpindahan gigi terasa cukup halus dengan tetap memberi kesan agresif pada akselerasi.

Tes Kelincahan

Untuk mengetes langsung kelincahan All New Agya GR Sport, Toyota menyediakan mini sirkuit yang sudah di desain memiliki tikungan kecepatan tinggi, tikungan S besar, S kecil, hingga zig-zag.

Di atas kertas, Toyota mengklaim bahwa telah dilakukan special tunning pada pada bagian power steering dengan power monitor yang lebih tinggi, dan steering gear dengan gear ratio yang lebih rendah, untuk menghasilkan handling yang gesit dan responsif, namun tetap stabil.

Klaim tersebut terbukti ketika All New Agya digeber di sirkuit mini tersebut. Ditemani oleh Pembalap Toyota Gazoo Racing Indonesia Anjasara Wahyu, penulis menjajal mobil melahap berbagai bentuk tikungan dengan kecepatan sekitar 20-40 km/jam.

Memang impresi varian GR Sport terasa jauh berbeda dibandingkan dengan Agya generasi sebelumnya. Suspensi terasa rigid dan overall mobil terasa lebih stabil. Fitur vehicle stability control (VCS) yang ada di mobil sangat membantu pengemudi mendapatkan kestabilan saat bermanuver.