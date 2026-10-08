Mabes Polri Pastikan Bakal Terus Perkuat Petugas di Wilayah Rawan Konflik

JawaPos.com - Penguatan petugas kepolisian di wilayah rawan konflik menjadi salah satu komitmen Mabes Polri. Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat menegaskan hal itu pada Kamis (8/10).

”Memang pada hakikatnya polisi ini berada di tempat-tempat kerawanan. Jadi, polisi itu memang harus hadir di setiap tempat-tempat yang potensi menimbulkan konflik,” ucap Wahyu.

Berdasar data, orang nomor dua di Mabes Polri itu menyatakan bahwa Polri sudah melaksanakan 419 operasi kepolisian. Rinciannya 9 operasi terpusat dilaksanakan di Mabes Polri dan 410 operasi lainnya dilaksanakan di bawah polda dan jajaran.

Menurut Wahyu, operasi tersebut berhasil menurunkan angka konflik sosial. Berdasar data yang disampaikan oleh Wahyu, peristiwa konflik sosial turun sebesar 37,5 persen. Sementara angka korban akibat konflik sosial turun 77,1 persen.

”Komitmen polisi adalah hadir melayani, mengamankan agenda bangsa, dan tanggap bencana bagi masyarakat,” imbuhnya.

Polisi juga terus mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas. Saat ini, Wahyu menyebut, ada 40.924 personel Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia.

Menurut Wahyu, angka tersebut mencakup sekitar 55 persen dari total 83.762 desa di Indonesia. Karena itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto punya visi dan misi untuk memperkuat struktur polisi di lini terbawah, salah satunya dengan menambah Bhabinkamtibmas di tingkat polsek.

Wahyu menyampaikan bahwa, polsek merupakan sentra pelayanan sekaligus ujung tombak Polisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemenuhan personel Bhabinkamtibmas akan terus dilakukan secara bertahap, termasuk melalui pembukaan rekrutmen anggota Polisi.