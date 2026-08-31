AHWA Tetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU 2026–2031

JawaPos.com - Arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) untuk lima tahun ke depan mulai terang. KH Miftachul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 melalui musyawarah mufakat Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Penetapan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Keputusan AHWA diambil dalam persidangan tertutup di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Minggu (30/8/2026) malam. Proses musyawarah berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 21.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Hasil musyawarah kemudian diumumkan kepada peserta Muktamar ke-35 NU oleh anggota AHWA, KH Anwar Iskandar. Dalam pembacaan berita acara rapat, KH Anwar menyampaikan bahwa sembilan ulama yang tergabung dalam AHWA sepakat menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU untuk periode 2026–2031.

Menurutnya, keputusan tersebut lahir melalui proses musyawarah yang berlangsung khidmat, lancar, dan efektif.

AHWA Tekankan Musyawarah Berlandaskan Al-Qur'an dan Pancasila KH Anwar menjelaskan, mekanisme pengambilan keputusan AHWA tidak hanya mengedepankan musyawarah mufakat, tetapi juga berpegang pada nilai-nilai Al-Qur'an serta asas Pancasila.

Berita acara penetapan Rais Aam juga telah disepakati dan ditandatangani seluruh anggota AHWA yang berjumlah sembilan ulama.

Mereka adalah KH Nurul Huda Jazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Abun Bunyamin, KH Anwar Manshur, dan Prof KH Said Aqil Siroj.

Penetapan tersebut sekaligus menandai selesainya salah satu tahapan krusial dalam Muktamar ke-35 NU.

KH Miftachul Akhyar Diminta Rangkul Seluruh Elemen NU Selain menetapkan Rais Aam, AHWA memberikan pesan penting kepada KH Miftachul Akhyar agar kepemimpinan ke depan mampu merangkul seluruh potensi yang dimiliki NU.