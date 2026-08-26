Nama Gus Rozin Diperhitungkan dalam Bursa Ketum PBNU

JawaPos.com - Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 tinggal menghitung hari. Muktamar dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

Kendati demikian, dinamika bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mulai mengemuka.

Salah satu nama yang disebut mendapat dukungan dari sejumlah daerah yakni KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin.

Dukungan Gus Rozin berkembang seiring rangkaian silaturahmi yang dilakukannya ke berbagai daerah. Dalam pertemuan itu, Gus Rozin berdialog dengan para kiai, masyayikh, pengurus PWNU dan PCNU, hingga tokoh pesantren.

Para pendukung disebut datang dari sejumlah wilayah. Mulai Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Sulawesi.

Mereka menilai pengalaman Gus Rozin di lingkungan pesantren maupun organisasi NU, menjadi salah satu modal dalam kontestasi kepemimpinan PBNU.

Dukungan terhadap Gus Rozin disampaikan Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Pernyataan itu disampaikan secara langsung dalam sebuah pertemuan.