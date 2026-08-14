Mengenal EEHV, Virus yang Menyebabkan Matinya Anak Gajah di Aceh

JawaPos.com - Dunia konservasi satwa langka digegerkan dengan kematian seekor anak gajah sumatera di Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaporkan kematian Elephas maximus sumatranus yang bernama Yuna itu akibat serangan Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV).

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan, Yuna merupakan anak gajah dari induk Gajah Suci. Ia menghembuskan napas terakhir pada Selasa (11/8) malam setelah kondisi kesehatannya menurun secara cepat.

"Kondisi Yuna drop sangat cepat, yang berdasarkan diagnosa awal dipicu oleh serangan virus mematikan bagi anak gajah," ungkap Ujang Wisnu Barata kepada wartawan pada Jumat (14/8).

Dia menjelaskan secara makroskopis, gejalanya terlihat dari pembengkakan wajah, mata merah, dan mukosa lidah kebiruan, serta perubahan mikroskopis berupa pendarahan (hemoragik) pada organ pencernaan dalam.

Untuk mempertegas penyebab pasti matinya Yuna, BKSDA Aceh telah mengambil sampel organ guna pengujian laboratorium lebih lanjut.

Menurut Ujang, anak gajah betina berusia di bawah tiga tahun itu diduga mati akibat serangan Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV), virus yang dikenal rentan menyerang anak gajah.

EEHV merupakan virus herpes yang secara khusus menginfeksi gajah, terutama menjadi ancaman bagi anak gajah. Virus tersebut menyerang lapisan dalam pembuluh darah atau endotelium.