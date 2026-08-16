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Rian Alfianto
Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.15 WIB

Puncak dan Merak Jadi Rute Favorit, 369 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek

Ilustrasi situasi Gerbang Tol di Libur Panjang Kemerdekaan RI ke 81. (Istimewa) - Image

Ilustrasi situasi Gerbang Tol di Libur Panjang Kemerdekaan RI ke 81. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebanyak 369.587 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek selama dua hari menjelang libur Hari Kemerdekaan RI, 14-15 Agustus 2026. 

Dari jumlah tersebut, 97.066 kendaraan bergerak menuju Merak dan 92.190 kendaraan menuju Puncak, menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat ke jalur barat dan selatan selama masa libur.

Data PT Jasa Marga (Persero) Tbk itu dihimpun dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yakni GT Cikupa untuk arah Merak, GT Ciawi untuk arah Puncak, GT Cikampek Utama untuk arah Trans Jawa, serta GT Kalihurip Utama untuk arah Bandung.

Secara keseluruhan, volume kendaraan yang meninggalkan Jabotabek pada periode H-3 hingga H-2 libur Hari Kemerdekaan RI tersebut meningkat 11,97 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Hampir 100 Ribu Kendaraan Bergerak ke Merak

Jalur menuju Merak menjadi salah satu rute utama yang dipadati kendaraan dari Jabotabek. Jasa Marga mencatat 97.066 kendaraan melewati GT Cikupa di Jalan Tol Tangerang-Merak selama periode tersebut.

Meski jumlahnya besar, volume kendaraan menuju Merak justru tercatat 5,44 persen lebih rendah dibandingkan lalu lintas normal.

Angka ini menunjukkan bahwa jalur Merak tetap menjadi salah satu tujuan penting perjalanan masyarakat pada libur panjang, meski secara volume tidak mengalami kenaikan dibandingkan kondisi normal.

Sementara itu, arus kendaraan menuju Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi mencapai 92.190 kendaraan. 

Volume tersebut meningkat 7,18 persen dibandingkan lalu lintas normal.
Dengan demikian, lebih dari 189 ribu kendaraan tercatat bergerak menuju dua kawasan tersebut selama dua hari pengamatan.

Editor: Bintang Pradewo
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