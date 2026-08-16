Gempa NTT: Prabowo Utus Rombongan Menteri dan Wamensos Bawa Bantuan Rp 4,5 M

JawaPos.com - Pemerintah pusat menyalurkan bantuan logistik senilai Rp4,518 miliar dan 48 ton beras serta menerjunkan rombongan pejabat tinggi untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8) malam.

Langkah tanggap darurat ini dilakukan atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak berjalan cepat dan efektif.

Rombongan terdiri dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Marsdya TNI Mohamad Syafii, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, serta Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus terbang menuju Labuan Bajo menggunakan pesawat Boeing TNI AU dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (15/8) malam.

Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Darurat Korban

Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan, kehadiran jajaran pemerintah di lapangan bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi secara cepat dan tepat. Langkah-langkah tanggap darurat difokuskan pada pemulihan fasilitas dasar serta pasokan logistik.

"Tentunya di sana kita akan mengambil langkah-langkah ya, sekarang situasinya darurat, tentunya kita akan mengambil langkah-langkah darurat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nanti akan segera kita penuhi ya, mulai dari logistik, kemudian kebutuhan BBM, kebutuhan listrik, kebutuhan sinyal, dan lain-lain," ujar Agus Jabo di BaseOps SUMA 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

Ia menambahkan, jajaran Kementerian Sosial berfokus pada penyediaan pasokan fisik yang krusial bagi para pengungsi di tempat penampungan sementara.