Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23.35 WIB

Bertambah Lagi, Jumlah Korban Meninggal Dunia Gempa Bumi Magnitudo 7,7 NTT Jadi 38 Orang

Para prajurit TNI bersama petugas dari instansi lain membantu korban terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Rabu (15/8). (TNI) - Image

Para prajurit TNI bersama petugas dari instansi lain membantu korban terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Rabu (15/8). (TNI)

JawaPos.com - Korban meninggal akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8), bertambah menjadi 38 orang. 

”Sampai dengan pukul 15.00 sore ini, terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan secara dalam jaringan (daring).

Diakui oleh Suharyanto, dampak gempa bumi yang terjadi pagi cukup besar. Laporan dari petugas di lapangan mencatat sebanyak 2.000 orang mengungsi secara mandiri. 

Tidak hanya itu, beberapa ruas jalan dilaporkan tertutup longsor akibat guncangan gempa. Namun demikian, data resmi terkait dengan kerusakan itu masih menunggu hasil pendataan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, Suharyanto menyampaikan beberapa rumah warga, puskesmas, dan rumah sakit di Maumere yang rusak. Sementara fasilitas transportasi yang rusak sebanyak 5 bandara dan 2 pelabuhan. 

”Tentu saja ini adalah hari pertama terjadinya bencana, datanya akan berkembang terus dan nanti akan diberikan informasi kepada rekan-rekan media secara hari per hari,” imbuhnya.

Berdasar laporan, gempa bumi dengan kekuatan besar itu sudah merusak 54 unit rumah dengan kategori rusak berat, 9 unit rusak sedang, 11 unit rusak ringan. 

”Kerusakan juga terjadi pada 5 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas pendidikan, 1 gudang Bulog, 3 fasilitas ibadah serta 6 kantor pemerintahan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. 

Menurut Berton, Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah dengan dampak kerusakan cukup signifikan. Tercatat 29 unit rumah rusak berat, 9 unit rumah rusak sedang, dan 9 unit rumah rusak ringan. Selain itu, 5 fasilitas kesehatan dan 1 fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan. 

”Sementara di Kabupaten Manggarai Timur tercatat 23 unit rumah rusak berat. Di Kabupaten Nagekeo, dampak sementara meliputi 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan,” imbuhnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Data Terbaru Korban Gempa Bumi Magnitudo 7,7 di NTT: 20 Meninggal Dunia dan 6 Orang Luka-Luka - Image
Nasional

Data Terbaru Korban Gempa Bumi Magnitudo 7,7 di NTT: 20 Meninggal Dunia dan 6 Orang Luka-Luka

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23.10 WIB

Tebing Longsor Tutup Jalan Nasional usai Gempa NTT, Kementerian PU Kerahkan Alat Berat - Image
Berita Daerah

Tebing Longsor Tutup Jalan Nasional usai Gempa NTT, Kementerian PU Kerahkan Alat Berat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23.04 WIB

BNPB Perbarui Data Dampak Gempa Bumi Magnitudo 7,7 di NTT, Pastikan Korban Meninggal Dunia 1 Orang - Image
Nasional

BNPB Perbarui Data Dampak Gempa Bumi Magnitudo 7,7 di NTT, Pastikan Korban Meninggal Dunia 1 Orang

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore