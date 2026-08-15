Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18.13 WIB

Gempa Bumi Magnitudo 7,7 Guncang NTT, BNPB Geser 1 Helikopter ke Lokasi Terdampak

Personel Kantor SAR Maumere mengevakuasi korban bangunan roboh akibat guncangan gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). (ANTARA/HO-Kantor SAR Maumere/aa) - Image

Personel Kantor SAR Maumere mengevakuasi korban bangunan roboh akibat guncangan gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). (ANTARA/HO-Kantor SAR Maumere/aa)

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggeser 1 unit helikopter ke lokasi terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Helikopter itu dikerahkan untuk membantu penanggulangan bencana yang mengguncang beberapa titik di NTT dan sekitarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang memerintahkan pengerahan helikopter tersebut. Dia menyebut, helikopter dibutuhkan untuk membantu mobilisasi logistik.

”Dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan,” kata dia pada Rabu (15/8).

Menurut Berton, dukungan udara tersebut sangat penting. Mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas pulau-pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah. Selain kepala BNPB, dia menyebut, atensi juga sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Berton menyebut, kedua pejabat tinggi negara itu segera bergerak ke wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, NTT, hari ini. Sesuai dengan data, gempa bumi terjadi pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada di laut, sekitar 38 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer.

”Gempa sempat berpotensi tsunami dan dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Sebagai langkah percepatan dalam penanggulangan dampak gempa bumi tersebut, BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

”Dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor SAR Maumere Fathur Rahman menyampaikan bahwa Tim SAR Gabungan telah dikerahkan untuk mengevakuasi para korban di lokasi terdampak bencana.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
2 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa Magnitudo 7,7 di NTT, Satu Pria dan Satu Perempuan - Image
Nasional

2 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa Magnitudo 7,7 di NTT, Satu Pria dan Satu Perempuan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 16.52 WIB

Gempa M 7,7 Guncang NTT, BNPB Sebut Dua Orang Meninggal Dunia - Image
Nasional

Gempa M 7,7 Guncang NTT, BNPB Sebut Dua Orang Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 16.43 WIB

Gempa Laut Flores Lumpuhkan Listrik di NTT, PLN Mulai Pemulihan Bertahap - Image
Berita Daerah

Gempa Laut Flores Lumpuhkan Listrik di NTT, PLN Mulai Pemulihan Bertahap

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 16.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore