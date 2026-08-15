Gempa Bumi Magnitudo 7,7 Guncang NTT, BNPB Geser 1 Helikopter ke Lokasi Terdampak

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggeser 1 unit helikopter ke lokasi terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Helikopter itu dikerahkan untuk membantu penanggulangan bencana yang mengguncang beberapa titik di NTT dan sekitarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang memerintahkan pengerahan helikopter tersebut. Dia menyebut, helikopter dibutuhkan untuk membantu mobilisasi logistik.

”Dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan,” kata dia pada Rabu (15/8).

Menurut Berton, dukungan udara tersebut sangat penting. Mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas pulau-pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah. Selain kepala BNPB, dia menyebut, atensi juga sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Berton menyebut, kedua pejabat tinggi negara itu segera bergerak ke wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, NTT, hari ini. Sesuai dengan data, gempa bumi terjadi pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada di laut, sekitar 38 kilometer arah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer.

”Gempa sempat berpotensi tsunami dan dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Sebagai langkah percepatan dalam penanggulangan dampak gempa bumi tersebut, BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

”Dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujarnya.