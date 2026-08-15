Gempa M 7,7 Guncang NTT, BNPB Sebut Dua Orang Meninggal Dunia

Personel Kantor SAR Maumere mengevakuasi korban bangunan roboh akibat guncangan gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). (ANTARA/HO-Kantor SAR Maumere/aa)
JawaPos.com - Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8), menyebabkan dua orang meninggal dunia.
Jumlah korban masih dalam pendataan karena tim gabungan terus memverifikasi dampak gempa di lapangan.
Kabar mengenai korban jiwa disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah gempa mengguncang wilayah Nagekeo pada pagi hari.
Selain korban meninggal, BNPB masih melakukan pendataan untuk mengetahui dampak lain yang ditimbulkan gempa.
"Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, Sabtu (15/8) pagi.
BNPB belum merinci identitas maupun kronologi dua korban yang meninggal dunia. Pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan untuk memastikan keseluruhan dampak akibat gempa.
Proses verifikasi diperlukan karena dampak gempa dapat tersebar di sejumlah wilayah yang berada di sekitar pusat guncangan.
BNPB menyatakan tim masih mengumpulkan informasi mengenai korban dan kerusakan yang terjadi setelah gempa.
BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo dan unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk menangani situasi pascagempa.
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