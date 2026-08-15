Gempa Laut Flores Lumpuhkan Listrik di NTT, PLN Mulai Pemulihan Bertahap

JawaPos.com - Gempa bumi yang terjadi di wilayah Laut Flores pagi ini, Sabtu, 15 Agustus 2026 sekitar pukul 06.00 WITA membuat sejumlah pembangkit listrik di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami gangguan.

Merespons hal tersebut,PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur terus bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan pascagempa bumi.

General Manager PLN UIW Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistyono, mengatakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, petugas PLN terus menjaga operasi kelistrikan di sejumlah wilayah.

Eko menjelaskan, gempa susulan yang terjadi beberapa kali berdampak pada sistem kelistrikan, termasuk padamnya PLTMG Maumere dan PLTMG Rangko, sehingga menyebabkan pemadaman listrik di beberapa lokasi.

Berdasarkan data BMKG, gempa berkekuatan M7,0 - M7,7 dengan pusat 30 kilometer Timur Laut Mbay-Nagekeo-NTT pada kedalaman 10 Km dan telah dikeluarkan Peringatan Dini Tsunami.

Meski begitu, Eko memastikan saat ini tim PLN melakukan pemulihan secara bertahap baik di sisi pembangkit dimulai dari PLTD di wilayah Labuan Bajo yang telah ditetapkan dalam kondisi aman.

“Selain itu juga jaringan transmisi dan gardu induk, hingga pemulihan layanan kelistrikan ke masyarakat, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat,” ujar Eko dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (15/8).

Eko mengatakan, PLN juga memprioritaskan pemulihan pasokan listrik bagi fasilitas-fasilitas vital, termasuk rumah sakit dan posko penanganan bencana, guna mendukung kebutuhan masyarakat dalam kondisi pascagempa.