Kapolri Mutasi 146 Pati dan Pamen, Tunjuk Brigjen Untung Widyatmoko Sebagai Kadiv Hubinter

Ilustrasi polisi. (Antara)

JawaPos.com - Gerbong perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di tubuh Polri kembali bergerak. Lewat Telegram (ST) bernomor ST/1584/VII/KEP./2026 dan ST/1585/VII/KEP./2026 yang terbit pada Jumat (31/7), Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 146 pati dan pamen.

Rinciannya sebanyak 119 personel dimutasi melalui ST nomor ST/1584/VII/KEP./2026 dan 27 personel dipindahtugaskan dalam ST nomor ST/1585/VII/KEP./2026. Termasuk diantaranya Brigjen Pol Untung Widyatmoko. Dia mendapat kepercayaan dari Jenderal Sigit untuk menduduki jabatan kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir, dari total 146 personel yang dimutasi, sebanyak 105 personel mendapatkan promosi atau flat. Rinciannya, satu personel menduduki posisi strategis di Mabes Polri. Dia tidak lain adalah Untung. Dengan penugasan baru itu, Untung otomatis mendapat kenaikan pangkat menjadi irjen.

”Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal,” ungkap Isir kepada awak media.

Selain Untung, ada 4 personel Polri mendapatkan promosi jabatan menjadi irjen, 24 personel promosi jabatan menjadi brigjen pol, dan 48 personel promosi jabatan menjadi kombes. Kemudian seorang personel promosi jabatan kapolrestabes, 12 personel promosi jabatan AKBP, serta 11 personel promosi jabatan kapolres. Dalam mutasi yang sama, 4 orang polisi wanita (polwan) mendapat promosi.

Yakni Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti sebagai Karodokpol Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana sebagai Wadirbinmas Polda Sumsel, AKBP Riyana Purwasari sebagai Kapolres Padang Pariyaman, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrumsebagai Kapolres Purworejo. Isir pun menegaskan kembali bahwa jabatan itu merupakan amanah besar dari institusi dan masyarakat Indonesia.