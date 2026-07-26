Memperingati World Mangrove Day, Somerset Berlian Jakarta Tanam 2.000 Bibit Mangrove di Pulau Tidung Kecil

JawaPos.com – Dalam rangka memperingati World Mangrove Day pada 26 Juli 2026, Somerset Berlian Jakarta bersama brand Somerset dan POP! di bawah manajemen Ascott Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Yakni melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembersihan area pesisir.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu, 25 Juli 2026, bertempat di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta, ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Somerset Berlian Jakarta dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan bermanfaat. Acara ini bekerja sama dengan Komunitas Mangrove Jakarta dan diikuti oleh 22 perwakilan dari brand Somerset dan POP!.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta menanam sebanyak 2.000 bibit mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir dan mendukung keberlangsungan lingkungan. Selain penanaman mangrove, para peserta juga turut melakukan kegiatan bersih-bersih di area pesisir Pantai Pulau Tidung Kecil.

Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir, membantu mencegah abrasi, menjadi habitat bagi berbagai jenis biota, serta berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Melalui kegiatan ini, Somerset Berlian Jakarta ingin mengajak seluruh pihak untuk semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan dan mengambil bagian dalam aksi nyata untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Sebagai bagian dari brand yang memiliki perhatian kuat terhadap konsep sustainable living, Somerset Berlian Jakarta berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai inisiatif yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Kegiatan penanaman mangrove ini juga menjadi agenda tahunan yang diharapkan dapat terus dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin terus menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap kegiatan penanaman mangrove dan pembersihan area pesisir ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekaligus menjadi kegiatan yang dapat terus dilakukan secara rutin oleh Somerset Berlian Jakarta,” ujar Elgar Gumilang, Marcomm Manager Somerset Berlian Jakarta.