Ganjar Respons Kaesang Maju Pileg 2029 dari Dapil Solo: Jateng Tetap Kandang Banteng

JawaPos.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi langkah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang menyatakan akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota Solo pada Pemilu 2029. Menurut Ganjar, Jawa Tengah (Jateng) hingga kini masih menjadi basis kuat PDIP.

"Saya masih yakin Kandang Banteng," kata Ganjar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (26/7).

Ganjar menegaskan, Kaesang bukan merupakan kader PDIP. Kendati demikian, ia menghormati keputusan Kaesang untuk ikut berkontestasi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

"Ya dia kan bukan PDI Perjuangan... Ya harusnya masyarakat punya hak. Dan negara melindungi hak turut serta dalam pemerintahan, jadi siapapun boleh," ucapnya.

Mantan Gubernur Jateng itu juga menepis anggapan bahwa majunya Kaesang akan memengaruhi kekuatan elektoral PDIP di Dapil V Kota Solo, yang selama ini menjadi daerah pemilihan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ganjar meyakini, dukungan terhadap Puan Maharani tidak akan terpecah hanya karena hadirnya Kaesang sebagai calon dari partai politik yang berbeda. Ia menilai persaingan dalam pemilu merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

"Nggak, nggak, kita kan partainya beda. Oh, orang nyalon kok nantang. Kamu juga nyalonin boleh-boleh saja. Semuanya boleh," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyatakan akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029. Selain mengumumkan pencalonannya, Kaesang juga mengajak seluruh kader PSI untuk menjaga soliditas demi meraih kemenangan pada Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Solo, Sabtu (25/7).