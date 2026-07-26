Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harold Yohanes Pantouw, meninggal dunia pada Sabtu (25/7). (Istimewa)
JawaPos.com – Kabar duka menyelimuti Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harold Yohanes Pantouw, meninggal dunia pada Sabtu (25/7).
Informasi wafatnya Troy disampaikan melalui akun Instagram resmi Otorita IKN, @ikn_id, serta akun Instagram Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
"Turut berduka cita atas berpulangnya Troy Harold Yohanes Pantouw, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan," tulis unggahan Instagram resmi Otorita IKN, Sabtu (25/7).
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menjelaskan bahwa Troy sempat dilarikan ke RS Hermina IKN sekitar pukul 12.45 Wita setelah ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri.
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Setelah menjalani pemeriksaan medis, tim dokter menyatakan Troy meninggal dunia pada pukul 14.25 Wita.
"Beliau dibawa ke RS sekitar pukul 12.45 Wita dan segera diperiksa oleh tim dokter. Pada pukul 14.25 Wita, dokter memastikan beliau meninggal dunia karena sebab alami," kata Thomas.
Thomas mengungkapkan, ia tinggal tepat di seberang kamar almarhum. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Troy telah bangun sejak sekitar pukul 06.00 Wita dan sempat beraktivitas seperti biasa.
Pagi itu, almarhum dijadwalkan berangkat ke Balikpapan pada pukul 08.00 Wita untuk memimpin ibadah di gereja.
Namun, hingga mendekati waktu keberangkatan, sopir pribadi Troy tidak berhasil menghubunginya meski telah beberapa kali mencoba.
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Karena khawatir, sopir kemudian mendatangi kamar almarhum untuk memastikan kondisinya.
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