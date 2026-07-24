Beredar di Medsos, Koops TNI Habema Selidiki Pengeroyokan Seorang Pemuda di Yahukimo

JawaPos.com - Aksi kekerasan melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali terjadi. Kali ini kabar itu beredar di media sosial (medsos). Kelompok bersenjata itu diduga mengeroyok seorang pemuda dengan alasan menjadi mata-mata petugas keamanan.

Informasi tersebut diunggah oleh akun @info_papua.pegunungan, dalam unggahannya, akun tersebut menyatakan peristiwa pengeroyokan terjadi pada Rabu (22/7) sekitar pukul 15.00 WIT. Korban diduga merupakan seorang warga dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

”Berdasarkan informasi yang beredar, korban diduga dikeroyok oleh sekelompok orang yang dikaitkan dengan TPNPB-OPM setelah dituduh sebagai mata-mata atau informan aparat keamanan. Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami luka-luka,” tulis akun tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait dengan peristiwa itu, Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema Letkol Infanteri M. Wirya Arthadiguna menyampaikan bahwa pihaknya masih mencari tahu dan mendalami informasi tersebut. Sehingga dia belum bisa memastikan kebenarannya.

”Masih dalam proses penyelidikan (kabar yang ramai di medsos itu) ya,” kata dia pada Jumat (24/7).

Sejauh ini, TNI baru mengkonfirmasi peristiwa pembunuhan yang dilakukan di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Peristiwa tersebut juga beredar luas di medsos. Tampak beberapa orang yang diduga anggota TPNPB-OPM mengeksekusi 3 orang warga sipil. Dari 3 korban itu, 2 diantaranya merupakan perempuan. Mereka ditembak dari jarak dekat hingga tewas di tempat.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto menyampaikan bahwa pihaknya mengecam tindakan yang dilakukan oleh OPM tersebut. Saat ini, aparat gabungan masih melakukan proses evakuasi sekaligus pendalaman untuk memastikan seluruh kronologi kejadian dalam peristiwa tersebut.

”Kodam XVII/Cenderawasih mengutuk keras kekejaman OPM terhadap warga sipil tak bersenjata. Warga sipil seharusnya dilindungi dan tidak menjadi sasaran tindakan kekerasan dalam kondisi apa pun,” ujarnya.