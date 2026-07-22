Brigadir Fredi Gugur Dianiaya OTK saat Bertugas Bersama Satgas Damai Cartenz di Yahukimo

Petugas kepolisian di Yahukimo menyelidiki serangan OTK yang menyebabkan Brigadir Polisi Fredi Lukas Awes gugur pada Senin malam (20/7). (Polri)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Pada Senin malam (20/7) seorang polisi bernama lengkap Brigadir Polisi Fredi Lukas Awes gugur. Dia diserang oleh orang tidak dikenal (OTK) menggunakan senjata tajam hingga akhirnya meregang nyawa.
Penganiayaan diduga terjadi jelang tengah malam. Persisnya pukul 23.30 WIT. Jenazah Brigadir Fredi ditemukan di Kompleks Jalan Pertanian Halabok Paradiso Belakang, Distrik Dekai, dengan sejumlah luka akibat serangan senjata tajam.
Untuk mengungkap kematian korban, Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dan BKO Brimob Yon B Polda Papua tengah memburu pelaku.
Wakil Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBP Andri Alam mengungkapkan bahwa jajarannya langsung bergerak melakukan serangkaian penyelidikan. Langkah itu diambil setelah memastikan jenazah Fredi dievakuasi ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan untuk kemudian disemayamkan di rumah duka.
”Petugas langsung mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia,” terang AKBP Andri kepada awak media pada Rabu (22/7).
Andri memastikan, seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dia memastikan akan mengungkap pelaku serta motif di balik serangan terhadap korban.
Hal serupa ditegaskan oleh Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani. Dia memastikan langkah penyelidikan berjalan.
”Kami memastikan peristiwa ini akan ditangani secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh langkah penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” kata dia.
Pengumpulan alat bukti serta pengambilan keterangan terkait dengan serangan tersebut sudah berjalan. Faizal juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Fredi.
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