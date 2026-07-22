Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Wamentan Sudaryono: Tadi Sudah Ditelepon Seskab dan Mensesneg

Wamentan Sudaryono. (Istimewa)
JawaPos.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membenarkan bahwa dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Saat ditemui wartawan di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/7), Sudaryono mengaku telah mendapat informasi terkait penunjukan tersebut dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Ya, yang pertama saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy, untuk nanti siang, nanti sore ada pelantikan ya jadi betul. Dan tadi juga Pak Mensesneg sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nanik yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan pada hari ini,” kata Sudaryono kepada wartawan.
Menjelang mengemban jabatan baru, Sudaryono menegaskan dirinya tidak asing dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo. Menurutnya, program tersebut telah menjadi bagian dari materi kampanye sejak sebelum Pemilu.
“Program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas sejauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, kemudian setelah kemudian beliau dilantik jadi Presiden kan untuk dilaksanakan kan. Artinya ya kalau ibaratnya kalau ditanya misalnya ke saya ya saya tahu persislah,” ujarnya.
Selain memahami program dari sisi kebijakan, Sudaryono menilai Kementan selama ini juga memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan MBG, terutama dalam memastikan rantai pasok pangan dan dampaknya terhadap petani, peternak, serta nelayan.
“Dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan,” tuturnya.
Ia mengakui jabatan baru tersebut membawa tanggung jawab besar. Karena itu, Sudaryono meminta dukungan agar dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Tentu saja ini satu tadi kalau tangan saya dingin ya ya apa, ini kan antara senang ya, senang dalam arti mendapatkan tanggung jawab kan ya, tapi juga dalam hal ini tanggung jawab ini juga besar, ya tentu saja ya doakan saya untuk bisa amanah dan bisa berhasil mengemban tugas ini,” katanya.
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