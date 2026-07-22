Nanik Deyang Diklaim Bongkar SPPG Bermasalah dan Kembalikan Dana Negara Saat Pimpin BGN

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang (tengah), Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, serta Mayjen TNI Trenggono. (Istimewa)
JawaPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya yang baru 1,5 bulan untuk menjalani pengobatan jantung.
Meski hanya memimpin sekitar satu setengah bulan, Nanik diklaim telah melakukan sejumlah pembenahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Asisten Khusus Presiden RI Dirgayuza Setiawan melalui keterangan tertulisnya yang diunggah di instagram, Selasa (22/7).
"Dalam sekitar satu setengah bulan memimpin, Bu Nanik membongkar berbagai persoalan dan meletakkan fondasi reformasi," kata Dirgayuza.
Sejumlah langkah yang diklaim dilakukan Nanik antara lain mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lalu mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, hingga menghentikan ekspansi dapur di wilayah yang dinilai sudah jenuh.
Selain itu, BGN di bawah kepemimpinan Nanik juga disebut menemukan 414 SPPG bermasalah. Temuan tersebut diklaim membuat ratusan miliar rupiah dana negara dapat kembali ke kas negara.
Dirgayuza juga menyebut Nanik membentuk 11 tim reformasi dan memfokuskan program MBG kepada kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan,
Selain itu, ia juga menghadirkan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola BGN.
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Menurut dia, Nanik memandang MBG tidak hanya sebagai program penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang melibatkan banyak sektor.
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