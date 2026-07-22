Profil 4 Lulusan Terbaik Peraih Adhi Makayasa Akademi TNI dan Akpol, 3 di Antaranya Alumni Taruna Nusantara

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 1.177 perwira remaja TNI-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/7). Dari ribuan perwira remaja tersebut, 4 di antaranya meraih penghargaan adhi makayasa sebagai lulusan terbaik. Menariknya, 3 perwira remaja itu merupakan alumni SMA Taruna Nusantara.

Berdasar data yang diterima oleh awak media, 4 peraih adhi makayasa tersebut terdiri atas Calvin Tidar Sakti (Akmil), Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL), Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU), dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol).

Calvin Tidar Sakti sebagai lulusan terbaik Akmil 2026 merupakan lulusan dari SMAN 2 Cimahi. Dia adalah perwira remaja kelahiran 19 November 2004. Sementara 3 lulusan terbaik lainnya adalah alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 27 dan angkatan 31.

Mereka terdiri atas Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL) yang juga lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan 27 serta Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU) dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol) yang sama-sama lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan 31.

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Atas nama pribadi, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan selamat kepada ribuan perwira remaja TNI-Polri tersebut. Namun, dia menekankan bahwa pelantikan hari ini bukan garis akhir, melainkan awal dari perjalanan pengabdian panjang.

Presiden juga mengingatkan bahwa pangkat perwira yang diterima oleh lulusan Akademi TNI dan Akpol tersebut bukan sekedar kehormatan, melainkan simbol dari amanah dan kepercayaan rakyat Indonesia. Sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

”Mulai hari ini, saudara bukan lagi milik dirimu sendiri, mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluarga mu lagi, saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara,” tegas Prabowo.

Secara keseluruhan, 1.177 perwira remaja tersebut terdiri atas 512 lulusan Akmil, 229 lulusan AAL, 154 lulusan AAU serta 282 lulusan Akpol. Oleh Prabowo, mereka disumpah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sejak dilantik di Istana Merdeka hari ini.