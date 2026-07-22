Profil 4 Lulusan Terbaik Peraih Adhi Makayasa Akademi TNI dan Akpol, 3 di Antaranya Alumni Taruna Nusantara

4 peraih adhi makayasa terdiri atas Calvin Tidar Sakti (Akmil), Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL), Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU), dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol). (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik 1.177 perwira remaja TNI-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/7). Dari ribuan perwira remaja tersebut, 4 di antaranya meraih penghargaan adhi makayasa sebagai lulusan terbaik. Menariknya, 3 perwira remaja itu merupakan alumni SMA Taruna Nusantara.
Berdasar data yang diterima oleh awak media, 4 peraih adhi makayasa tersebut terdiri atas Calvin Tidar Sakti (Akmil), Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL), Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU), dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol).
Calvin Tidar Sakti sebagai lulusan terbaik Akmil 2026 merupakan lulusan dari SMAN 2 Cimahi. Dia adalah perwira remaja kelahiran 19 November 2004. Sementara 3 lulusan terbaik lainnya adalah alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 27 dan angkatan 31.
Mereka terdiri atas Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL) yang juga lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan 27 serta Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU) dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol) yang sama-sama lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan 31.
Baca Juga:Guru Besar UI Dorong Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dijerat Pasal Berlapis untuk Beri Efek Jera
Atas nama pribadi, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan selamat kepada ribuan perwira remaja TNI-Polri tersebut. Namun, dia menekankan bahwa pelantikan hari ini bukan garis akhir, melainkan awal dari perjalanan pengabdian panjang.
Presiden juga mengingatkan bahwa pangkat perwira yang diterima oleh lulusan Akademi TNI dan Akpol tersebut bukan sekedar kehormatan, melainkan simbol dari amanah dan kepercayaan rakyat Indonesia. Sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
”Mulai hari ini, saudara bukan lagi milik dirimu sendiri, mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluarga mu lagi, saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara,” tegas Prabowo.
Secara keseluruhan, 1.177 perwira remaja tersebut terdiri atas 512 lulusan Akmil, 229 lulusan AAL, 154 lulusan AAU serta 282 lulusan Akpol. Oleh Prabowo, mereka disumpah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sejak dilantik di Istana Merdeka hari ini.
”Saudara-saudara telah bersumpah untuk bila perlu memberi jiwa dan ragamu untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya