Profil Nanik S Deyang, Kepala BGN yang Mundur dengan Alasan Jalani Pengobatan di Luar Negeri

Nanik S. Deyang. (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Nanik Sudaryati Deyang resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, pada Rabu (22/7) pagi.
Dalam keterangannya, Nanik menjelaskan bahwa ia harus menjalani pengobatan jantung di luar negeri sehingga memutuskan untuk mengakhiri masa tugasnya sebagai pimpinan BGN. Ia pun mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum keberangkatannya.
"Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri karena jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu (22/7), saya berangkat," tulis Nanik.
Nanik mengungkapkan, keputusan mundur diambil demi memprioritaskan kondisi kesehatannya. Menurutnya, Presiden Prabowo memahami situasi yang dihadapinya dan menyetujui pengunduran diri tersebut, meski tetap memintanya untuk ikut mengawasi jalannya BGN.
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"Saya sampaikan ke Presiden juga, dengan beribu maaf, sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui. Namun, saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," ucapnya.
Lebih lanjut, Nanik mengungkapkan bahwa Presiden Prabowi akan membentuk Dewan Pengawas BGN dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin lembaga tersebut.
"Saya tetap berjuang dan mendukung Pak Presiden yang saat ini sangat keras berupaya memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Nanik S Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Sebelum terjun ke dunia politik dan pemerintahan, ia mengawali karier sebagai jurnalis di Tabloid Bangkit.
Namanya mulai dikenal luas sebagai salah satu figur yang berada di lingkaran pendukung Presiden Prabowo Subianto sejak Pemilihan Presiden 2019. Kedekatan tersebut kemudian membawanya mengemban sejumlah jabatan strategis di pemerintahan.
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