Presiden Prabowo Lantik 1.177 Perwira Remaja TNI-Polri di Istana Merdeka, Beri Penghargaan Adhi Makayasa kepada 4 Lulusan Terbaik

JawaPos.com - Pelantikan 1.177 perwira remaja TNI-Polri berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/7). Presiden Prabowo Subianto memimpin secara langsung pelantikan ribuan lulusan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) tersebut.

Secara keseluruhan, 1.177 perwira remaja tersebut terdiri atas 512 lulusan Akademi Militer (Akmil), 229 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 154 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), serta 282 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol). Oleh Prabowo, mereka disumpah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

”Saudara-saudara telah bersumpah untuk bila perlu memberi jiwa dan ragamu untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Atas nama pribadi, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, presiden menyampaikan selamat kepada ribuan perwira remaja TNI-Polri tersebut. Namun, dia menekankan bahwa pelantikan hari ini bukan garis akhir, melainkan awal dari perjalanan pengabdian panjang.

Prabowo mengingatkan bahwa pangkat perwira yang diterima oleh lulusan Akademi TNI dan Akpol tersebut bukan sekedar kehormatan, melainkan simbol dari amanah dan kepercayaan rakyat Indonesia. Sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

”Mulai hari ini, saudara bukan lagi milik dirimu sendiri, mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluarga mu lagi, saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara,” tegas Prabowo.

Kepada para perwira remaja tersebut, menyampaikan bahwa mereka adalah generasi penerus yang bakal memikul tanggung jawab berat untuk membela bangsa dan negara, meneruskan cita-cita para pendiri bangsa, dan memastikan rakyat Indonesia selama aman.

”Saya bangga karena saudara-saudara telah belajar suatu hal yg paling penting, menjadi perwira berarti hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan. Itulah makna pengabdian sesungguhnya,” pesannya.

Di antara lulusan Akademi TNI dan Akpol tersebut, Prabowo turut memberikan penghargaan Adhi Makayasa kepada lulusan terbaik dari masing-masing akademi. Rinciannya Calvin Tidar Sakti (Akmil), Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra (AAL), Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman (AAU), dan Harindra Arsandho Tegarbaja (Akpol).