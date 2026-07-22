Disisir Ulang! Anggaran MBG Berpotensi Kembali Dipangkas, Tidak Lagi Rp268 Triliun

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari/(Dok. BGN)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkann hasil penyisiran penerima manfaat dan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membuat kebutuhan anggaran turun lagi. Dengan kata lain, anggaran yang semula Rp268 triliun berpotensi berkurang.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, saat ini BGN diberikan waktu sebulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola program MBG.
Belakangan BGN tengah melakukan peyisiran terhadap 62,7 juta penerima manfaat yang terdata saat ini. Dari jumlah tersebut, nantinya akan ada perubahan seiring langkah penajaman penerima.
"Jadi setelah nanti prosesnya (penyisiran) selesai, itu angkanya tidak akan Rp268 triliun lagi gitu," ungkap Agustina saat konferensi pers, Selasa (21/7).
Menurut Agustina, Presiden Prabowo Subianto memahami betul bagaimana tantangan menjalankan program MBG.
Karena itu, Kepala Negara menyerahkan sepenuhnya untuk memperbaiki kualitas serta tata kelola agar program berjalan maksimal. "Apapun yang nanti keputusannya diambil, silakan dikaji," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah mengatakan, sementara ini angka efisiensi anggaran turun mencapai Rp229 triliun. Angka ini belum bersifat tetap mengingat proses penyisiran dan tata ulang penerima manfaat masih dilakukan.
"Jadi ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyelesaikan kembali hal-hal apa saja yang nantinya akan berpengaruh kepada agar APBN ini kita bisa laksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tentunya," pungkasnya.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya