Disisir Ulang! Anggaran MBG Berpotensi Kembali Dipangkas, Tidak Lagi Rp268 Triliun

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkann hasil penyisiran penerima manfaat dan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membuat kebutuhan anggaran turun lagi. Dengan kata lain, anggaran yang semula Rp268 triliun berpotensi berkurang.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, saat ini BGN diberikan waktu sebulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola program MBG.

Belakangan BGN tengah melakukan peyisiran terhadap 62,7 juta penerima manfaat yang terdata saat ini. Dari jumlah tersebut, nantinya akan ada perubahan seiring langkah penajaman penerima.

"Jadi setelah nanti prosesnya (penyisiran) selesai, itu angkanya tidak akan Rp268 triliun lagi gitu," ungkap Agustina saat konferensi pers, Selasa (21/7).

Menurut Agustina, Presiden Prabowo Subianto memahami betul bagaimana tantangan menjalankan program MBG.

Karena itu, Kepala Negara menyerahkan sepenuhnya untuk memperbaiki kualitas serta tata kelola agar program berjalan maksimal. "Apapun yang nanti keputusannya diambil, silakan dikaji," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah mengatakan, sementara ini angka efisiensi anggaran turun mencapai Rp229 triliun. Angka ini belum bersifat tetap mengingat proses penyisiran dan tata ulang penerima manfaat masih dilakukan.