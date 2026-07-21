BGN Kantongi Usulan Nama Dewan Pengarah, Waka Agustina: Belum Final 

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengantongi beberapa usulan nama untuk mengisi pos Dewan Pengarah di dalam struktur organisasi dan tata kelola (OTK).

"Oke. Ada beberapa usulan nama, memang untuk calon-calon, tadi Dewan Pengarah. Tapi, mungkin ada beberapa yang dari soal gizi, dari soal apa, dan sebagainya," kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari saat konferensi pers, Selasa (21/7).

Agustina mengatakan, sejumlah usulan nama tersebut ada yang datang dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Meski demikian, hingga kini BGN belum mau memberikan nama pasti hingga kapan Dewan Pengarah tersebut akan ditunjuk.

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"Nanti mungkin dengan ada tim baru, Ibu Prima juga nanti bisa sambil diskusi mana yang kira-kira tepat untuk posisi sebagai Dewan Pengarah, istilahnya. Belum final, tapi sudah ada nama-namanya," terangnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan, nantinya Dewan Pengarah juga akan diisi sejumlah pakar gizi dan bidang yang beririsan langsung dengan kerja-kerja program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Jadi, tentu kan kalau kita nanti menentukan Dewan Pengarah ya, Ibu, nggak mungkin banyak juga. Jadi, itu yang harus nanti kita akan coba sikapi dulu," jelasnya.

Untuk diketahui, kursi Dewan Pengarah dalam struktur OTK BGN hingga kini masih kosong. Padahal, keberadaan Dewan Pengarah sudah tercantum di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam konferensi pers Kamis (18/6) lalu sempat menyinggung akan menaruh sebanyak tujuh Dewan Pengarah yang diisi orang-orang kompeten, termasuk pakar gizi.

"Nah beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang paham soal gizi, orang-orang yang paham soal kesehatan masyarakat," kata Agustina saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6).